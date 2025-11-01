 / Cronaca

Cronaca | 01 novembre 2025, 07:50

Incendio devasta abitazione a Sampeyre: tetto completamente distrutto

Massiccio intervento dei Vigili del Fuoco in Borgata Villar. La SP105 chiusa per ore, nessun ferito

Un violento incendio ha devastato un'abitazione di due piani fuori terra in Borgata Villar a Sampeyre, lungo la SP105, nella serata di ieri, venerdì 31 ottobre. L'allarme è scattato alle 20:15, quando le fiamme hanno iniziato a divorare l'edificio.

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe partito dal secondo piano dell'abitazione per poi propagarsi rapidamente al tetto, che è andato completamente distrutto. Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati.

L'intervento dei Vigili del Fuoco è stato massiccio e ha richiesto la mobilitazione di diverse squadre del territorio. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Saluzzo con due mezzi APS e Ranger, la squadra di Venasca con un mezzo APS, quella di Busca con un'autobotte e da Cuneo è stata inviata un'autoscala. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per diverse ore, richiedendo uno sforzo considerevole per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area.

La strada provinciale 105 è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata dell'intervento, creando disagi alla circolazione. La viabilità è stata ripristinata solo verso mezzanotte, al termine delle operazioni di messa in sicurezza.

Al momento non sono ancora note le dinamiche dell'incidente né le cause che hanno scatenato l'incendio.

