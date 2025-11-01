Incendio devasta abitazione a Sampeyre: tetto completamente distrutto

Un violento incendio ha devastato un'abitazione di due piani fuori terra in Borgata Villar a Sampeyre, lungo la SP105, nella serata di ieri, venerdì 31 ottobre. L'allarme è scattato alle 20:15, quando le fiamme hanno iniziato a divorare l'edificio.

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe partito dal secondo piano dell'abitazione per poi propagarsi rapidamente al tetto, che è andato completamente distrutto. Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati.

L'intervento dei Vigili del Fuoco è stato massiccio e ha richiesto la mobilitazione di diverse squadre del territorio. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Saluzzo con due mezzi APS e Ranger, la squadra di Venasca con un mezzo APS, quella di Busca con un'autobotte e da Cuneo è stata inviata un'autoscala. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per diverse ore, richiedendo uno sforzo considerevole per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area.

La strada provinciale 105 è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata dell'intervento, creando disagi alla circolazione. La viabilità è stata ripristinata solo verso mezzanotte, al termine delle operazioni di messa in sicurezza.

Al momento non sono ancora note le dinamiche dell'incidente né le cause che hanno scatenato l'incendio.