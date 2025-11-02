Due auto si scontrano sulla provinciale per Neive: bambino in ospedale per accertamenti

Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza conseguenti all’incidente stradale verificato poco prima delle 12.30 di oggi, domenica 2 novembre, lungo la Provinciale 3 in territorio di Neive, all’altezza dell’incrocio che, arrivando dal ponte sul Tanaro, porta in direzione Barbaresco.

Qui, per ragioni da accertare, due auto sono andate a scontrarsi.

Ferito un bambino, portato in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio regionale di emergenza 118, insieme ai Vigili del Fuoco arrivati dal distaccamento di Alba.

Un altro incidente si era verificato in mattinata in località Pertinace di Treiso, dove un’auto era finita fuori strada in modo autonomo, fortunatamente senza gravi conseguenze per gli occupanti. Anche in questo i soccorsi sono stati prestati da 118 e Vigili del Fuoco albesi.