Tutti gli appuntamenti nella Granda per questo ultimo (e caldo) fine settimana di luglio

Ecco alcuni dei tanti eventi organizzati per questo fine settimana: consulta i riferimenti indicati per eventuali aggiornamenti, contatti per prenotare o modifiche della programmazione. Le iniziative qui elencate sono organizzate secondo le attuali disposizioni previste per la prevenzione del Covid 19. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Paesi in festa nelle Langhe e nel Roero

A Canale prosegue la Fiera del Pesco. Sabato è in programma la “Notte rosa”, con “Bon Aptit”, la cena itinerante dei borghi canalesi dalle 19, il dj set nel centro storico con la Rusty Street Band e animazione per tutti in piazza Martiri della Libertà che diventerà «La piazza dei balocchi». La serata proseguirà dalle 21.30 nell’anfiteatro con Beppe Braida e la sua orchestra e dalle 23.30 il Shuffle Party per ballare fino a notte fonda. Domenica 31 luglio, la cerimonia di chiusura della Fiera prevede, dalle 10.30, la sfilata della banda musicale Folklore del Roero, delle associazioni di Canale e degli amici della città gemella di Sersheim. In serata, prenderà inizio dalle 20.30 la camminata in notturna dalla borgata di Madonna dei Cavalli, mentre in piazza Italia il comico di Zelig e Colorado Leonardo Manera intratterrà con i suoi sketch, dalle 21. Nei giorni della Fiera del Pesco saranno attivi il luna park in piazza Trento e Trieste, il punto enogastronomico «Ostu der Masche» nei giardini di piazza Castello e il banco di beneficenza nei locali dell’oratorio.

Info: www.canaleonline.it

Prende il via questo fine settimana la Fiera di Sant'Anna e 21° Sagra della patata di Mombarcaro. Sabato 30 alle 17.30 ci sarà l'inaugurazione del progetto “Siamo tutti migranti” del maestro Gian Piero Viglino, parte della mostra d'arte contemporanea diffusa “Forme & Colori” 2022. Alle 19.30 aprirà lo stand gastronomico e alle 22 ci sarà la migliore musica italiana con il gruppo “Way to Hollywood”, a ingresso libero. Per concludere alle 23.30 Musica a 360 gradi con “Alis D'Amico dj Radio Manila”. Domenica 31 luglio è prevista l’esposizione e la vendita di prodotti tipici, artigianato locale e macchine agricole per la coltivazione della patata. Le vie del paese saranno allietate da numerosi artisti di strada; alle 12.30 il pranzo presso il salone dell'Ana con prodotti locali da asporto; alle 16.30 per i più piccoli la lettura animata del “Pifferaio di Hamelin” con laboratorio. Alle 19.30 apertura dello stand gastronomico e alle 21.30 la grande serata danzante con l'orchestra “Ornella group” a ingresso libero. La manifestazione si concluderà il 3 agosto.

Info e programma completo: www.comune.mombarcaro.cn.it

Appuntamento a Barbaresco con la festa di san Donato, che si terrà dal 30 luglio al primo agosto. La manifestazione prenderà il via sabato con il party sotto la torre organizzato da “Bacia me stupida”. Dalle 19.30 ci sarà la cena animata in piazza con live cooking, gourmet street food e tanta musica. Domenica 31, dalle 11 alle 16, sarà la volta di “Gourmet street food time” con vino e bevande dal wine bar La barrique e con la birra di Nastisa. Dalle 15 alle 18 baby party con animazione, giochi, baby dance e truccabimbi. Alle 19.30 verrà aperto il punto di ristoro e, alle 21.30, piazza della Torre ospiterà il concerto “Mi ritorni in mente”, tributo a Mogol e Battisti della cooperativa Arte musica. Info e locandina su: www.comune.barbaresco.cn.it

A Castiglione Tinella in questo ultimo fine settimana di luglio è in programma il Virginia day, dedicato alla memoria della Contessa di Castiglione. Si comincerà sabato 30 alle 21 a villa Fogliati con il concerto lirico “La dame de coeur”. Sul palco anche Alessia Porani nelle vesti di Virginia Verasis Asinari. Per tutta la giornata di domenica 31 luglio, nell’antica chiesa parrocchiale di Sant’Andrea, si potrà visitare la mostra fotografica dedicata alla celebre nobildonna. Nel pomeriggio, alle ore 17, verrà presentato il volume La donna che osò amare sé stessa: indagine sulla contessa di Castiglione, di Valeria Palumbo. L’autrice parteciperà a una presentazione capace di unire narrazione, musica e immagini dai caratteri innovativi. A seguire sarà consegnato il premio Contessa di Castiglione. Alle 19.30 sarà servito il banchetto e la contessa aprirà i valzer di corte per lo spettacolo curato dalla scuola Star dance di Damiano Ferrero: la piazza si trasformerà in una sala da ballo ottocentesca. Info: www.facebook.com/associazioneturisticoculturalecastiglionetinella

Appuntamento nel Parco Gurei a Nucetto con la tradizionale ed attesa Ceciata alla Zingarella.

La manifestazione è in programma domenica 31 luglio: dalle 18 comincerà la distribuzione

della tipica zuppa di ceci servita dalle zingarelle ed accompagnata dalla serata danzante

con Bruno Mauro e la band. Info: www.facebook.com/IGurei

Paesi in festa nella pianura e nelle valli cuneesi

A Gambasca appuntamento nel fine settimana con la festa patronale di San Giacomo.

Sabato 30 luglio dalle ore 19.45 ci sarà l’Apericena in piazza, prenotazione obbligatoria. Alle ore 21 Live Music con “Affittasi Cantina” con la Rotten Rock Band in piazza Gauthier ad ingresso libero. Domenica 31 luglio alle ore 10.15 è previsto il concerto della Banda musicale di Revello con sfilata per le vie del paese. Dalle ore 11 inizieranno le cerimonie religiose e istituzionali a cui seguirà un rinfresco offerto dal Gruppo Adas. Alle 20.30 è in programma “Star Light night”, serata con

osservazioni astronomiche, letture su miti e leggende e attività per i bambini su prenotazione.

Durante i giorni della festa sarà presente anche il luna park.

Info e programma completo su: www.comune.gambasca.cn.it

A Rossana la Pro Loco ha organizzato la 46ª Festa d’Estate. Sabato 30 luglio, serata

gastronomica con la grigliata sotto le stelle. Si parte con l’happy hour (aperitivo) e grigliata con musiche e balli in consolle Giulia Frencia e Dj Gigi l’altro…Per la grigliata è necessario prenotare. Chiude il fine settimana di festa la serata di domenica con “Protagonisti per una sera” spettacolo di musica e varietà per tutti i gusti. Servizio bar, ingresso libero. Info: www.prolocorossana.it

Monastero di Dronero propone un ricco calendario di appuntamenti gastronomici e musicali per i festeggiamenti patronali di Sant’Anna, in programma fino al 5 agosto. Sabato 30 grande raviolata e a seguire “The Summer is Magic”, un viaggio negli ultimi 30 anni della dance in compagnia di dj Lambo, con gadget e sorprese. Domenica 31 luglio messa e processione dalle 10,30, con la partecipazione della banda musicale di San Luigi di Dronero. Dalle 16 giochi e intrattenimento per bambini in collaborazione con Effetto Farfalla. Le serate sono tutte a ingresso libero; per prenotare un tavolo agli appuntamenti gastronomici: info e locandina: www.vallemaira.org nella sezione eventi.

A Macra e a Celle Macra questo fine settimana sono in programma eventi a carattere teatrale e iniziative per la promozione della conoscenza del territorio quali passeggiate sui sentieri, visite guidate alle borgate Bedale e Villar a Macra, aperi-cena Val Maira presso il Bar Ristorante i Ciclamini di Macra. Sabato 30 luglio dalle 14.30 alle 18.30 a Macra è in calendario un laboratorio teatrale, a partecipazione gratuita che avrà come tema “L’anciuvè suta prucess”. Sempre sabato alle 10 e alle 14.30 a Celle di Macra si potrà partecipare alla passeggiata sul Sentiero degli Acciugai accompagnati da guida naturalistica. Domenica 31 luglio alle 17.30 a Celle di Macra appuntamento con lo spettacolo teatrale “Di come precipita il doppio di migrante ovvero L’anciuvè suta prucess”. Alle 10 ed ore 14.30 a Macra ci saranno visite guidate alle Borgate Bedale e Villar accompagnati da guida turistica. Alle 17 a Macra è prevista l’aperi-cena Val Maira presso il Bar Ristorante i Ciclamini di Macra a Borgata Bedale. I biglietti per gli spettacoli sono acquistabili in loco oppure on line www.vivaticket.com. Per le passeggiate e le visite guidate è obbligatoria la prenotazione e l’iscrizione on line sul sito www.vallemaira.org nella sezione Esperienze - Escursioni organizzate. Obbligatoria la prenotazione anche per l’aperi-cena presso il Bar Ristorante i Ciclamini.

Sempre in Valle Maira da segnalare anche la festa patronale di San Giacomo a Prazzo sabato 30 con polenta e salsiccia e domenica 31 con uno spettacolo per i bimbi, mentre a Cartignano sabato 30, in anteprima per la prossima festa patronale di San Lorenzo, è in programma una passeggiata sui sentieri della Resistenza e l’aperitivo alle 19.30. Domenica 31 a Marmora è in calendario la Sagra del Margaro. Info e locandine: www.vallemaira.org nella sezione eventi

A Sant’Anna di Roccabruna si festeggia Sant’Anna. Sabato 30 luglio alle 19 sono in programma la grande polentata presso la trattoria Roccerè, alle 21 ballo e musica, liberi in piazza con posti a sedere con il gruppo occitano Lou Serpent. Servizio bar in piazza. Domenica 31 luglio nel pomeriggio ci sarà musica popolare tradizionale. Locandina su pagina Facebook trattoria Roccerè.

Fino a domenica 31 luglio, a Mondovì e nel monregalese, torna “Mondovì e Motori”, storico appuntamento con il Week end con le Vecchie Signore. Sabato 30 luglio si aprirà con il tour nelle valli monregalesi, che porterà le circa cinquanta vetture “Vecchie Signore”, davanti la palazzata del Santuario di Vicoforte. Nel tardo pomeriggio di sabato è previsto l’arrivo delle vetture dal grande passato rallystico. Alle 21, la giornata si concluderà con la presentazione delle “Vecchie Signore” con equipaggi in costume d’epoca. Domenica 31 luglio, il gran finale, con l’evento supercar a tinte Bertone. Per tutta la giornata di domenica, in simultanea all’evento Bertone, proseguirà l’esposizione delle “Vecchie Signore” in Piazza Ellero. Da sabato pomeriggio fino alla domenica sera ci sarà la mostra scambio e l’esposizione di auto, moto, cicli e ricambi d’epoca, allestita in Piazza Ellero. Info: https://lafunicolare.net/it/Tutto_pronto_per_Mondovi_e_Motori

A Villanova Mondovì fino a domenica 31 luglio va in scena il “Villa Fest” con street food, esposizioni e giochi. Sabato, dalle 16 alle 21, sono in programma giochi di società e a seguire, alle 19, si svolgerà la “Villafest Beer Race”: la corsa goliardica non competitiva

a coppie. Sempre presenti street food e intrattenimento musicale con Dj Rosso Brothers. Domenica 31 dalle 11, ci sarà l’esposizione di manufatti artigianali; alle 12,30 pranzo di mezza estate con intrattenimento musicale e dalle 16 alle 21, giochi da tavolo, street food e intrattenimento con la musica del complesso “Gli Autoradio” (ex Castadiva) e del cantautore villanovese Davide Peirano. Info: www.facebook.com/Villanova.Mondovi

Tanti eventi in programma nel fine settimana anche a Limone Piemonte. Sabato 30 luglio appuntamento con la Via dei Lupi, gara di trail running, che si svolgerà lungo un percorso di 11,4 chilometri con un dislivello positivo di 650 metri ed altrettanti in negativo. In contemporanea, sullo stesso percorso, si svolgerà anche la seconda edizione della Via dei Lupi Dog Endurance Trail, gara competitiva riservata a runners con il proprio cane. Info, regolamento e modalità di iscrizione: www.laviadeilupi.com Sempre sabato 30 alle 15 al Maneggio si terrà la Bike Experience Ability, gara di abilità in sella alla mountain bike per i ragazzi. Dalle 16 alle 19, in Piazza San Sebastiano intrattenimento per i più piccoli con gli animatori del Ludobus, che faranno divertire il pubblico con i giochi di un tempo. Domenica 31 luglio dalle 17 in zona Maneggio ci sarà lo stage di ballo con il ballerino professionista Alberto Rinaudo sulle note di musiche latino-americane. La seggiovia Cabanaira resterà aperta tutti i giorni nei mesi di luglio e agosto. Anche la telecabina Severino Bottero a partire dal 30 luglio e fino al 28 agosto sarà accessibile continuativamente. Gli impianti di risalita della Riserva Bianca con apertura estiva sono accessibili anche ai ciclisti in mountain bike o e-bike. Info: www.facebook.com/limonepiemonte

A Morozzo nel fine settimana si festeggia San Magno. Sabato 30, alle 20, è in programma l’ottava edizione di “Pizza in piazza” e dalle 23 in avanti “Silent San Magno” con dj Steven Patrick, dj Cata

e dj Elia. Domenica 31 luglio si onora San Magno con la Messa solenne alle 11, seguita dalla

benedizione dei trattori e dal rinfresco dei partecipanti in piazza Barbero. Alle 20 la polentata preparata dal gruppo Alpini locale accompagnata da carne alla brace. Dalle 21 serata danzante con le musiche del complesso “Le bolle blu”. Gli appuntamenti proseguiranno fino al 5 agosto.

Info: www.facebook.com/Prolocomorozzo

Ad Ormea arriva il Festival dello Street Food In programma per sabato 30 e domenica 31

luglio a partire dalle 11 alle 24. Nel piazzale accanto alla sede dei vigili del fuoco sarà disponibile street food proveniente da tutta Italia, e i cuochi dell’Associazione italiana Cuochi Gourmet cucineranno cibi straordinari, accompagnati da birre artigianali. Sabato musica con Dj Guido, domenica intrattenimento per i più piccoli con i Gonfiabili.

Info: www.comune.ormea.cn.it/it-it/appuntamenti

Per questo fine settimana la Pro Loco Sant’Anna Collarea, a Montaldo Mondovì, ha organizzato la festa patronale. Sabato dalle ore 20 appuntamento presso il campo sportivo per la cena ed a seguire la musica de “Il Gatto e la Volpe”, ma anche birra, cocktail e panini; domenica alle 20.30 la Santa Messa e la processione con l’accompagnamento musica dalla banda di Villanova Mondovì, quindi la serata continuerà in musica al campo sportivo.

Info: www.facebook.com/proloco.santannacollarea

A Roccaforte Mondovì ci sarà la festa di Sant’Anna, nella borgata Prea, nell’alta Valle Ellero. Sabato, appuntamento per i buongustai con la sagra della polenta, un percorso gastronomico che inizierà da via Fontane (davanti alla panetteria “Profumo di pane”) con la distribuzione di aperitivi, e proseguirà lungo le caratteristiche stradine della borgata occitana, fino alla piazza della chiesa dove verranno distribuiti gli antipasti. Gran finale, a base di polenta e dolci, nello spazio appositamente allestito lungo la strada attigua al locale cucina dell’Acli Amici di Prea.

Domenica sono in programma la S. Messa alle ore 9 e il tradizionale incanto, il cui ricavato sarà devoluto alla parrocchia. Info e locandina su: www.comune.roccafortemondovi.cn.it

Musica e spettacoli nella Granda

Stagione estiva del teatro Marenco nei giardini del castello di Ceva. Sabato 30 luglio alle 21.15, è in programma "Variation X" The Trio Project di Berlino. Concerto coreografico: tre musicisti danzanti in un sorprendente intrecciarsi di suoni e movimenti. Ingresso 15 euro.

Info: www.inquinta.it/eventi

A Sommariva Perno l’ultimo evento di “Estate… in piazza 2022” è in programma sabato 30 luglio alle 21 nella suggestiva cornice di piazza Montfrin nel centro storico con la Compagnia “Il Nostro Teatro di Sinio” che presenterà lo spettacolo “Noios!!!”, divertente commedia dialettale di Oscar Barile. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Info: www.facebook.com/centroculturalesanbernardino

Radio Alba Festival è in calendario per sabato 30 luglio dalle 17 in piazza Pertinace ad Alba. La festa inizierà alle 19 con Enrico Signa (Rap Di Zona) e Andrea Chi? che dialogheranno con l’ospite speciale di questa edizione, Dj Aladyn, per un ricchissimo inizio di serata. Alle 20 spazio alla bellezza con la selezione del volto che rappresenterà Radio Alba nelle campagne pubblicitarie del 2023. La serata proseguirà, alle 21, con il rapper cheraschese Shudew, a seguire sarà il turno di Lace, artista braidese, che sarà seguito dalla band piemontese Ottobre Rosso che regalerà un concerto esclusivo. L’edizione 2022 del Radio Alba Festival arriverà al clou con la consegna del Premio Alberto Levi. La manifestazione si concluderà con il Dj set realizzato da Enrico Signa della scuola di hip hop albese Be Street e, alle 22.15, il gran finale con il Dj Set di Dj Aladyn.

Info: www.facebook.com/RadioAlba

Piazza Cavour, il salotto centrale di Chiusa di Pesio, sta per accendersi sulle note della musica dal vivo di qualità con la XV edizione di Accademie in Valle. In concerto sabato 30 luglio, alle 21.15 in piazza Cavour si esibiranno “I Moderni”. Ingresso libero. Info: www.comunechiusapesio.it

A Caraglio l’associazione “Teatrino al forno del pane” dedica la rassegna “Amor m’ard” alla musica medievale. Un concerto è in programma sabato 30 luglio alle 21 nella chiesa di San Paolo a Caraglio, splendida chiesa romanica che conserva, oltre ad uno splendido campanile del XIII secolo, lacerti di affreschi risalenti all’XI secolo. Si esibirà l’ensemble “Murmur Mori”, composto da Silvia Kuro, Mirko Volpe, Alessandra Lazzarini, Matteo Brusa.

Info: www.facebook.com/Il-teatrino-al-forno-del-panefondato-da-Giorgio-Buridan-443778092314496/

A Pietraporzio, alta Valle Stura è in programma l’arrivo di Moni Ovadia che sarà a Pontebernardo sabato 30 luglio protagonista speciale della rassegna “Ecomusei Palcoscenico Naturali”. A partire dalle 18 la piazza centrale del paese ospiterà il reading teatrale “Laudato Sì”.

È possibile acquistare il biglietto in prevendita su VivaTicket, oppure la sera dello

spettacolo direttamente a Pontebernardo. A seguire, a partire dalle 20, sarà possibile gustare uno speciale menù, presso la locanda La Pecora Nera insieme all’artista.

Info: www.ecomuseopastorizia.it e http://www.visitstura.it/agenda/news/laudato-si-reading-teatrale-di-e-con-moni-ovadia

Sabato 30 luglio appuntamento alle 18 in piazza a Sambuco per la rassegna “Un sipario tra cielo e terra”. La Compagnia Collettivo Clown di Milano porterà in scena lo spettacolo “Clown Spaventati Panettieri”. Lo spettacolo, che unisce giocoleria, acrobatica, freestyle, magia comica, ha vinto il

Premio Lunathica 2017. Info: www.facebook.com/compagnia.ilmelarancio

A Mondovì appuntamento sabato 30 luglio alle 21.30 in piazza d’Armi con Neri Marcorè che presenterà lo spettacolo «Le mie canzoni altrui», viaggio nella canzone italiana e non solo. Insieme a lui Domenico Mariorenzi con chitarra, pianoforte, bouzouki, Stefano Cabrera al violoncello, Fabrizio Guarino alla chitarra elettrica e Beppe Basile alla batteria. Completano la squadra le voci di Flavia Barbacetto e Angelica Dettori. Niente teatro musicale, solo una play list di canzoni. A volte commentate, spesso no. Biglietti: www.vivaticket.it

Info: https://comune.mondovi.cn.it/notizie/1407890/mie-canzoni-altrui-formazione-musicale-neri

Fino al 31 luglio a Sangiacomo di Roburent l’Istituto Italiano della Marionetta, con sede a Sangiacomo di Roburent, ha organizzato la XXII° edizione del Festival di Teatro di Figura “Sangiacomo in Festival”. Sabato 30 luglio alle ore 21.30 presso la tensostruttura Giardini di Via Uranio la compagnia La Bottega Teatrale di Fontanetto Po (VC) presenterà “Pinocchio”, spettacolo con attori, pupazzi e ombre che trae spunto dal testo scritto Pinocchio di Carmelo Bene e si mescola col Pinocchio televisivo di Luigi Comencini per rientrare nei parametri di Carlo Collodi, l’autore di Pinocchio. Domenica 31 luglio ore 17.30 la compagnia La Bottega Teatrale di Fontanetto Po (VC) in piazza Edue Magnano presenta “Figure in Varietà”, spettacolo con attori, pupazzi, burattini e muppets. Con Salvatore Varvaro e Giuseppe Cardascio. Al termine saggio conclusivo del laboratorio con i ragazzi di Sangiacomo di Roburent.

Info: www.facebook.com/UfficioTuristicoRoburent

Appuntamento con “Suoni dalle colline” sabato 30 luglio alle 21 a Castiglione Tinella con “La Dame de Coeur” con Alan Faria, Massimo Pagano, Andrea Stefenell e Dino Bosco. Domenica 31 luglio la rassegna torna ad Alba, dove nell’Arena Guido Sacerdote alle 21 si esibirà la Jeugdorkest Nederland (Orchestra Giovanile Olandese), in compagnia di Victor Julien-Laferrière, con la direzione del maestro Jurjen Hempel. Info: www.albamusicfestival.com

Torna il Roero Music Fest con quattro appuntamenti del programma 2022.

In apertura in piazza Roma a Guarene, domenica 31 luglio alle 20.45, è atteso Mauro Ermanno Giovanardi, cantante dei La Crus. Il suo sarà un evento fra parole e musica, per rimanere ammaliati dalla sua voce in una serata che ripercorrerà alcune delle sue canzoni più belle insieme ad alcuni grandi successi della canzone d’autore italiana. Ingresso gratuito, consigliata la prenotazione sul sito www.roeromusicfest.com, info anche su: www.facebook.com/roeromusicfest

La rassegna “Pomeriggi in musica” organizzati e presentati dalla pianista olandese Monica Hoffman, proseguirà nel seicentesco santuario della Madonna di Hal a Murazzano. Con inizio alle 17 e ingresso a offerta libera, appuntamento domenica 31 luglio con il Concerto per la pace

eseguito dal gruppo vocale Ensemble del giglio di Beinette, diretto dal maestro

Livio Cavallo. Sono dodici i brani in programma, presi dal repertorio classico di

autori come Gabrieli, Monteverdi e Guerrero e da composizioni recenti, tra cui alcune dello stesso maestro Cavallo. Info: www.facebook.com/PomeriggiInMusica.Murazzano

Fino al 31 luglio, Occit’amo animerà la Val Varaita. Sabato a Bellino, alle 15 visita guidata al Museo del tempo e delle meridiane, alle 15.30 i laboratori della Fabbrica dei suoni per i bambini e alle 17 il concerto di cornamuse e ghironda di Dino Tron e Manuel Lerda. Domenica alle 14.30 alla cappella di Santa Brigida a Piasco tour musicale con visita guidata agli affreschi del ’400; alle 17 danze occitane con Chiara Cesano e i musicisti della valle. Info: www.occitamo.it/valle-varaita

Domenica 31 luglio, alle 17.30 al Parco La Pinetina a Cuneo, per la rassegna estiva di teatro organizzata da Il Melarancio “Incanti in città”, la compagnia Pandemonium Teatro

di Bergamo metterà in scena lo spettacolo per bambini e famiglie “I tre porcellini”

(consigliato dai 3 anni). Biglietti al botteghino a partire da 45 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. In caso di pioggia lo spettacolo, che è accessibile anche da disabili e con passeggini, sarà annullato. Info: www.facebook.com/compagnia.ilmelarancio

A Pian Munè, Paesana domenica 31 luglio è in calendario il concerto di musica tradizionale occitana con il gruppo “La Valada” che si esibirà dalle ore 13.00. Un'occasione per far festa, ballare e divertirsi insieme con la musica occitana.

Info: www.facebook.com/PianMune

A Frabosa Sottana domenica 31 luglio appuntamento alle 11, presso il lago delle Scalette alle pendici del Mondolè nella cornice delle Alpi Ligure, con la terza edizione del concerto, eseguito

dalla Società Filarmonica Villanovese, nel 140° anniversario della propria fondazione, diretta da Corrado Leone. Il paesaggio montano del Comprensorio farà da sfondo alle note armoniose del concerto “Classic Parade” che comprende brani del repertorio classico, riarrangiati in funzione dell’organico bandistico. Il Lago delle Scalette è raggiungibile da Prato Nevoso percorrendo la strada in direzione Balma, mentre da Artesina è possibile camminare sul sentiero escursionistico dal piazzale Quarti. Partecipazione gratuita, info: https://infopointmondole.it

Castelli aperti, arte e cultura

Prosegue la rassegna Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Oltre ai castelli saranno accessibili beni storici, artistici e architettonici diffusi sul territorio della Granda in parte privati e in parte pubblici, che si raccontano grazie alle visite guidate. Anche in questo fine settimana saranno numerose le opportunità per scoprire l’affascinante patrimonio storico cuneese.

Info: www.castelliaperti.it

Domenica 31 luglio le visite al Castello Museo di Rocca de’ Baldi saranno dedicate ad approfondire qualche curiosità sulla famiglia dei Marchesi Morozzo della Rocca. Protagonista di questo nuovo episodio della lunga storia del casato è Gaspare Filippo Morozzo orgoglioso Marchese che, decidendo di non partire per l’esilio, cercò di opporsi al nuovo governo. Il percorso si svolgerà tra le sale del piano nobile del Castello di Rocca de’ Baldi per poi aggiungere due preziose tappe: la Parrocchiale di San Marco e, grazie alla disponibilità della famiglia Morozzo della Rocca, la chiesa privata della Madonna del Carmelo, popolarmente detta la Badia, eccezionalmente aperta per il 2022 solo per questa data. Info: www.cuneoalps.it/cultura-e-tour-guidati/tour-guidati-cuneo-alps/castello-e-museo-di-rocca-de-baldi

Domenica 31 luglio, dalle 10 alle 18, Ostana si popola di libri e letteratura con il Festival dei libri d'altura, in un progetto di gemellaggio tra comuni dell'arco alpino per la promozione

della lettura e della scrittura in ogni sua forma. È un festival diffuso, che parla di territori, montagne, vallate e delle loro comunità e offrirà una giornata in un contesto naturale e paesaggistico d’e eccezione, con la mostra mercato dedicata alla carta e tante iniziative sparse tra le borgate di Ostana come mostre fotografiche, performance itineranti e presentazioni di libri.

Info: www.facebook.com/visoaviso

Domenica 31 luglio il Comune di Ceresole d'Alba propone un’apertura gratuita del Mu.Batt, il Museo dedicato alla battaglia del 1544. Visite guidate agli allestimenti saranno offerte dalla collaborazione con Turismo in Langa, con il racconto di un evento che determinò

la storia dell’Europa. Il Mu.Batt sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Info: https://comune.ceresoledalba.cn.it/it-it/home

A Dronero l’Espaci Occitan ospita presso i propri locali la mostra fotografica “Mattero Olivero. I paesaggi dell’anima”, a dedicata al pittore e realizzata dal Comune di Paesana in collaborazione con l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, la Città di Saluzzo e la Pinacoteca Matteo Olivero. L’esposizione testimonia e in parte riscopre l’attività del pittore accegliese in valle Po nel contesto dell’intensa produzione da lui realizzata. La mostra resterà visitabile gratuitamente fino al 24 settembre, giovedì e venerdì in orario 10-12 e 15-18, sabato 10-12.

Ingresso libero e gratuito. Info: www.facebook.com/museooccitano