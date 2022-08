Innovazione e Sicurezza Informatica all’Asl CN1: Pinuccia Carena nominata direttore

L’Asl CN1 ha conferito, con decorrenza 18 luglio, l’incarico di direttore sostituto della Struttura Complessa “Innovazione e Sicurezza Informatica e Ciclo della Performance” alla dirigente analista Pinuccia Carena.

La dottoressa Carena, in passato fu responsabile del Controllo di Gestione presso l’Asl 17, in seguito all’Asl CN1 della struttura in staff alla Direzione Generale Strategie Aziendali e Ciclo della Performance.

Con il nuovo incarico la Direzione Generale ha conferito alla dirigente anche la responsabilità per la transizione digitale, figura prevista dall’articolo 17 del Codice dell’amministrazione digitale.