Un fine settimana ricco di eventi nella Granda, aspettando la notte delle stelle cadenti

Ecco alcuni dei tanti eventi in calendario per questo fine settimana. Molti di essi si svolgeranno all’aperto: consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione causati da eventuale maltempo. Le iniziative qui elencate sono organizzate secondo le attuali disposizioni previste per la prevenzione del Covid 19.

Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net nelle sezioni dedicate



- Paesi in festa in Langa e Roero

Appuntamento a Feisoglio con la festa di San Lorenzo. Sabato 6 agosto è in programma la musica dal vivo di “Way to Hollywood” con Mojitos party, a partire dalle 21 e seguire discoteca con Umba Croce. Domenica 7 fin dal mattino ci sarà il mercatino per le vie del paese. Alle 12 l'intitolazione dell'area camper a Vittorio Porro e alle 14.30 musica in piazza in compagnia di “Marcel e folk rouge band”; a seguire la premiazione degli ottantenni e del premio dedizione al territorio. L'appuntamento clou della giornata è il 21° concorso a premi “Dolce con nocciole di Langa”, aperto a tutti con ricchi premi. A seguire alle 17 l'estrazione dei biglietti vincitori della lotteria e in serata la serata di liscio con l'orchestra “I Braida”. La festa proseguirà fino al 10 agosto.

Durante la manifestazione banco di beneficenza e stand gastronomico.

Info: www.facebook.com/proloco.feisoglio



Appuntamento nel fine settimana con la festa a Valle San Lorenzo di San Stefano Roero curata dall'associazione de “Le Masche”. Sabato 6 agosto, nel pomeriggio, “Roero Motor Valley”, ritrovo di veicoli storici e sportivi, auto e moto. Alle 19.30, cena sotto le stelle in piazza con serata danzante. Domenica 7, dalle 9.30 e per tutto il giorno, raduno dei trattori d'epoca. I mezzi da lavoro, dalle 16, saranno impegnati in un'esibizione sul campo. Dalle 19.30, gran finale mangereccio e serata di teatro dialettale con la compagnia Carmagnolese, con lo spettacolo “Pitòst che mairesse per interesse all’è mej empichesse”. Conclusione il 10 agosto con la solenne processione della statua di San Lorenzo in orario serale. Info: www.comune.santo-stefano-roero.cn.it/it-it/home



Torna, a Castellinaldo d'Alba, la tradizionale festa della “Madona du Rì”. Sabato 6 agosto, dalle ore 19, largo allo stand enogastronomico, con menu alla carta e sushi di carne del Roero. Largo alla musica dalle ore 22 con Elettra Music, sotto i ritmi dei dj Pisquo e Pacman Pola. Domenica 7 agosto, infine, verrà il turno dell'Aperimusica con i Vinaioli di Castellinaldo d’Alba a partire

dalle ore 19: tra i prestigiosi vini del paese del Barbera e buona musica dal vivo.

Info: www.facebook.com/prolococastellinaldo



La Proloco di Castello organizza per questo fine settimana a Dogliani la festa dei santi Lorenzo e Celso, che si protrarrà per tre giorni, in piazza Belvedere. Sabato e domenica, dalle 20, e lunedì, dalle 19, sarà attiva l’area ristoro, con grigliate miste, fritto misto di pesce e primi piatti. Sabato, dalle 15, il pomeriggio sarà dedicato ai bambini con giochi e merende e alle 22 inizierà l’intrattenimento musicale con il gruppo No basi. Domenica 7, a partire dalle 22, sarà possibile scatenarsi con la musica da discoteca selezionata da Dj Bertaina e rinfrescarsi con lo schiuma party. Per concludere, lunedì 8, alle 21 si terrà la tradizionale tombolata e la premiazione del concorso balconi fioriti. Info: www.facebook.com/proloco.castello



Il programma degli eventi di agosto a Murazzano inizierà sabato 6, alle 20, “Passeggiando di sera con il Murazzano”, la cena itinerante nel centro storico su prenotazione. Otto le tappe previste, oltre a cinque punti per degustare Murazzano Dop e Dolcetto di Dogliani Docg. Alle 22 piazza Umberto I si animerà con la musica rock, pop e dance degli Armonia. Alle 23, ci sarà la cerimonia di premiazione del concorso fotografico Vivere Murazzano. Durante la serata la torre sarà visitabile e ai suoi piedi l’astronomo Daniele Gardiol dell’Osservatorio astrofisico di Torino, guiderà all’osservazione del cosmo. Info: www.comune.murazzano.cn.it



A Somano appuntamento con la festa della Madonna della Neve per sabato 6 agosto.

Al mattino ci sarà l’apertura della lotteria. Alle 10 si celebrerà la Messa nella chiesa dedicata alla Madonna della neve, al centro delle tre borgate. Dopo la funzione si svolgerà l’estrazione della lotteria, seguita da un aperitivo offerto dai somanesi. Info: www.facebook.com/comune.somano



A Perletto sabato 6, alle 17, ci sarà un’apertura straordinaria della torre medievale, con visite guidate proposte in collaborazione con Turris, l’associazione che promuove il progetto di messa in rete delle torri di Langhe, Roero e Monferrato. Alle 18 ci sarà un approfondimento culturale sul belvedere con Sebastiano Carrara e Pietro Giovannini, cui seguirà un aperitivo con vino e cibo forniti dalle aziende della zona.

Info: www.facebook.com/TorrediPerletto



A Lequio Berria è in programma fino al 14 agosto, la festa di san Lorenzo. Sabato 6, alle 22 appuntamento dedicato alle leve dal 1962 al 2002. Tutta la serata sarà animata dal gruppo rock Sarah’s back. Domenica 7, dalle 9 fino a sera le associazioni di volontariato della zona si presenteranno alla popolazione e tornerà Lequio in arte con la mostra “Attimi… tra realtà e fantasia” del pittore lequiese Luigi Carbone. A mezzogiorno aperitivo in piazza e alle 15.30 sarà il momento della musica dal vivo con Jack e Cesca. Dalle 16 sarà proposto il laboratorio di pittura per bambini “Piccoli artisti crescono” e sarà reso noto il verdetto della giuria sul concorso d’arte.

Dalle 18.30 alle 19.30 si potranno prendere le costine da asporto con l’iniziativa “Pia e porta a ca’”, mentre alle 19.30, inizierà la costinata in piazza. Consigliata la prenotazione. Si continuerà con il concerto “Liscio, gasato o rock” e alle 21 si disputeranno semifinali e finali del torneo di “curling del bancone”. La festa proseguirà fino a mercoledì 10 con tanti eventi da non perdere. Info: www.comune.lequioberria.cn.it



Torna a Montaldo Roero il “Bosco Fatato”: kermesse ideata dall'associazione “Fate gli gnomi”, che avrà luogo nelle sere di sabato 6 e domenica 7 agosto, ogni volta dalle 20.30 a mezzanotte.

Nell’antico castagneto a ridosso del capoluogo saranno offerte ai visitatori due serate nella magia di una natura incontaminata, sotto gli alberi secolari, in compagnia dei personaggi delle fiabe. Ci saranno fate, maghi e streghe, nella scenografia delle opere realizzate dai soci dell’associazione e ci sarà la possibilità di divertirsi, di sognare e di immaginare entrando nella casa fatata,

salendo sulla zucca di Cenerentola, tentando il tiro con l'arco, scrivendo una lettera alle fate del bosco, o indossando i costumi da fate e folletti. Il tutto, in un allestimento interamente autoprodotto: e animato dai giovani attori della “Compagnia dei Germogli” e i “Musicant d'Alba”, e ai ragazzi della compagnia “Der Roche”. Consigliate calzature comode e una torcia per meglio affrontare il percorso in notturna: sarà presente anche un punto di ristoro curato dalla Pro Loco.

Info e aggiornamenti: www.ecomuseodellerocche.it e www.facebook.com/EcomuseoRocche



A Rodello la Festa Patronale di san Lorenzo proseguirà fino al 10 agosto. Sabato 6 è in programma Desmolanghe summer party: dalle 19, ci saranno grigliata, patatine, piatto vegano, dessert e birra col Dj set di Hugo Bass ad animare la serata. Domenica 7 sarà il giorno della festa di san Lorenzo, con visite guidate gratuite al museo Dedalo Montali. Sarà anche allestito il mercatino delle cose buone e belle e si potrà partecipare al banco di beneficenza. Alle 11 cerimonie religiose e saluti autorità e aperitivo. Alle 20 sarà il momento della tradizionale cena sotto le stelle su prenotazione. La serata prevede anche la premiazione del Dolcetto vincitore del concorso di degustazione 2022. Inoltre, sarà presente pure l’intrattenimento musicale dal vivo con il gruppo Lil’ mama blues. La festa proseguirà fino al 10 agosto. Info: www.facebook.com/prolocorodello



A Sinio d’Alba la Festa di Sinio 2022 verrà inaugurata domenica 7 agosto con un raduno di moto d’epoca da fuoristrada. Gli appassionati di vecchie moto da regolarità e da motocross potranno registrarsi tra le 9 e le 10.30 in piazza Marconi, dove sarà allestito il parco chiuso. Alle 11.30 l’associazione Pro loco e il circolo “D’j amis” offriranno un rinfresco. I motociclisti saranno accompagnati all’azienda agricola Marello di Montelupo Albese dove potranno unirsi a loro tutti quanti hanno una moto. Alle 13.30, dopo il ritorno a Sinio, pranzo con la Proloco. Alle 15.30 si terranno le premiazioni di alcune moto e personaggi del mondo motoristico, in base all’insindacabile giudizio della giuria costituita dai vecchi amici del bar Florio di Alba.

Info: www.facebook.com/prolocodisinio



- Paesi in festa nel cuneese e nelle sue valli

La festa patronale nella frazione San Lorenzo di Caraglio con “Non solo birra” è in programma fino a lunedì 8 agosto. Sabato alle 14.30 ci sarà la finale della gara di petanque a sorteggio per frazionisti e amici e alle 15 sono previsti animazione e giochi in piazza per bambini; alle 20 gran grigliata mista su prenotazione, alle 21.30 pizza nel forno a legna e alle 23 musica con “Show party band”. Domenica 7 agosto si aprirà con la Messa alle 11, seguita alle 12 dall’aperitivo offerto da massari e Pro Loco; alle 16.30 finali e premiazione del torneo di calcetto. Alle 20 si potrà gustare il bollito su prenotazione e alle 21.30 la pizza. Alle 22 musica con i “5° elemento”. Lunedì alle 14.30 si disputerà la gara a petanque a gironi indipendenti; alle 20 gran polentata in piazza e alle 21.30 il liscio con “Maurizio e la band”. Info: www.facebook.com/Nonsolobirra.sl



Torna la grande festa campestre della Legion Straniera di Boves, a Fontanelle, nella borgata di San Giovanni. Sabato 6 agosto appuntamento con il raduno delle mitiche Fiat 500. Ritrovo alle 14, con iscrizione e caffè offerto. Alle 15.30 si partirà per il giro turistico di circa 30 chilometri. Tappa culturale con la visita al Museo del fungo nel centro storico bovesano. I mezzi saranno esposti alla «Legiùn» alle 18 (aperitivo offerto dagli organizzatori della Pro Loco). Alle 21.30 musica con la No Way Party Band. Domenica 7 agosto al mattino le cerimonie religiose, alle 21.30 grande serata danzante con Sonia De Castelli. La festa proseguirà lunedì 8 con l’elezione di Miss Legion Straniera e martedì 9 agosto con giochi per bimbi nel pomeriggio e concerto tribute band Ligabue e Vasco. Info e programma completo: www.facebook.com/comunediboves

Sempre nel Comune di Boves sono in programma i festeggiamenti della «Madonna della Neve», a Madonna dei Boschi. Sabato 6, alle 20, la Cena campagnola su prenotazione sarà servita nel bellissimo Salone Settecentesco del Santuario e sotto il porticato. Si prega di portare da casa bicchieri e posate per ridurre i rifiuti. Domenica 7 agosto la festa si chiuderà con Messa alle 9,30, seguito da rinfresco ed altra funzione alle 18. Info e locandina: www.comune.boves.cn.it



Nel Borgo della Villa di Verzuolo fino al 7 agosto è in programma “Agosto nel Borgo Antico” con festeggiamenti per famiglie, giovani e amanti della musica italiana e del ballo. Sabato 6 agosto dalle ore 20 apertura dello Street Food “Scegli il tuo piatto preferito” con proposte di ristoranti, bar e aziende locali. Alle 21.30 concerto della Band Gli Acustica. Domenica 7 agosto alle 19.30 è prevista la Cena nel Borgo Antico, su prenotazione, cui seguirà la serata con la grande orchestra di Matteo Bensi. Info: www.villadiverzuolo.it



A Vottignasco la Sagra del fagiolo e della salsiccia nobile con un programma ricco di appuntamenti per tutte le età è in programma fino al 12 agosto. Sabato ritorna la cena al contrario, “Cena al oirartnoc” alle 20.30. A seguire musica ed intrattenimento di dj Insanity. Domenica alle 9 ci sarà il tradizionale “Fuma ‘n gir en bici” sulle stradine intorno al paese. Il pomeriggio alle 15 si disputa la gara a petanque, primo memorial Sergio Silvestro; per i più piccoli dalle 16,30 giochi e animazione in piazza, la domenica si chiude a tavola alle 20.30 con carne alla brace e intrattenimento musicale con “Michele Tomatis live show”. Lunedì sera spazio al romanticismo per rivivere il giorno più bello, quello del fatidico “sì”, con la sfilata degli abiti da sposa. Info: www.facebook.com/prolocoVottignasco



Fino al 9 agosto Murazzo, frazione di Fossano, è in festa con tante iniziative in occasione della festa di Santa Maria della Neve. Sabato alle 20.00 Pizza party e festa della birra e alle 21.00 musica con Marco Marzi in consolle. Domenica 7 agosto alle 17 ritrovo degli amici della Vespa in collaborazione con Fossano Vespa club, partecipazione libera. Ritrovo in piazza della Chiesa, tour nei dintorni e ritorno in frazione per aperitivo in compagnia. Alle 21 serata danzante con i Duo x due. Ingresso gratuito, padiglione al coperto. Info e programma completo: www.facebook.com/comitatomurazzo



Domenica 7 agosto doppio appuntamento per bambini e famiglie a Pian Munè, Paesana. Ritorna, infatti, Barbaluc con la sua ghironda per immergere i presenti in un mondo di storie in musica nel Bosco della Trebulina. Appuntamenti alle 11 o alle 12 e 14. Rivolgersi al banco accoglienza per ottenere il timbro sul manuale dell’esploratore e ritirare il gadget. Nello stesso giorno, a partire dalle 11, caccia ai tesori del risparmio energetico nel bosco con eViso. Appuntamento per tutto il

giorno al parco giochi. Info: www.facebook.com/PianMune



Questo fine settimana Brossasco celebra la Madonna della Neve. Sabato sera alle 20 polenta, salsiccia e tomino, e musica a 360°. Domenica apertura del Museo del legno ed esibizione di intaglio e scultura. Mercatini e balli occitani la sera con i Sensa Nom. Lunedì l’ottava “Chi s’arangia mangia” in via Roma con la musica dell’Ottava nota. Gli appuntamenti gastronomici vanno prenotati. Info: pagina Facebook proloco Brossasco



A Pontechianale la Proloco ha organizzato per l’estate un ricco calendario per il tempo libero. Sabato 6 e domenica 7 agosto sono previsti appuntamenti per avventurosi e sportivi. Sabato è in programma la prima edizione dei “Jeux Sans Frontières”, rivisitazione dei celebri giochi di gruppo nati per abbattere le frontiere e avvicinare i popoli. Turisti, villeggianti, residenti e sportivi potranno sfidarsi in una serie di prove di abilità, sognando di conquistare il ricco "bottino" destinato ai vincitori. Subito dopo la proclamazione dei vincitori, sabato dalle 22, decolla il “Lake On”, festival musicale per una notte di balli, canzoni e festa sotto le stelle. In consolle si altereranno giovani promesse del panorama musicale cuneese. Servizio bar nel fine settimana a cura della Proloco. Domenica 7 agosto, l'area sportiva di Pontechianale ospiterà il “Festival Fitness”, con lezioni gratuite di zumba, zumba kids, fit-dance, balli latino-americani e tanto altro. Si rinnova l’appuntamento con il concorso “La tua estate in Valle Varaita”: da settembre si apriranno le selezioni e in autunno verranno premiate le più belle immagini scattate a Pontechianale e in tutta la valle. Info: www.facebook.com/prolocopontechianale2018

e https://prolocopontechianale.it



Pro Vicoforte sabato 6 agosto organizza “Mangiando sotto le stelle”, la passeggiata enogastronomica sulle colline intorno a Vicoforte. Il percorso è di circa sei chilometri e prevede sette tappe in musica, con la degustazione di altrettanti piatti. Partenze scaglionate dalle 19 alle 21.05. Prenotazione obbligatoria. Tutte le info e il menù: www.comune.vicoforte.cn.it, aggiornamenti: www.facebook.com/ProVicoforte



La festa di San Severiano a Polonghera entrerà nel vivo sabato 6 agosto alle 20 con la serata gastronomica a base di fritto di pesce al Circolo Mimmo Griffa. A seguire Dj Set. Domenica 7 appuntamento con le cerimonie religiose e, a seguire, consegna della Costituzione ai neo-maggiorenni del paese e rinfresco offerto dal Comune. Dal fritto alla porchetta nel secondo appuntamento culinario al Circolo a partire dalle 20. Quindi tutti in pista con la serata danzante a cura di Luca Panama. Oltre ai piatti principi delle serate sarà sempre attivo un servizio bar con patatine fritte e il mitico “Panino Pastis” a cura della Pro Loco.

Info e modalità per prenotare: www.comune.polonghera.cn.it



Domenica 7 e lunedì 8 agosto a Priola saranno giornate di festa. Il 7, in occasione della festa di San Domenico, dalle 19 verranno serviti pan fritto con salumi, carne alla griglia e dolci caserecci; la serata sarà allietata da “Le bolle blu”. Nell’arco della giornata: raduno di auto e moto d’epoca con tour turistico e poi pranzo presso l’area Proloco. Lunedì 8 agosto, dalle 15 gonfiabili e intrattenimento per i più piccoli; dalle 19 polenta saracena, carne alla griglia e dolci caserecci. Allieteranno la serata “Slot machine band”. Info: www.facebook.com/priolaproloco



A Margarita è in corso la settimana di San Magno con tanta musica ed enogastronomia. Il 6 agosto alle 15 è previsto un raduno di pesca, presso il canale di Magliano in via Fontane e via Cavallotto. In serata si cenerà con il gran fritto di pesce per tutti, dalle 19.30, prenotazione obbligatoria. A seguire ci sarà il grande spettacolo dei Time Travel, innovativa band che alla perizia musicale unisce il suggestivo light show delle luci a led. La serata si concluderà con il Dj Set di Matt Joe e della sua “Musica da giostra”. Domenica 7 agosto i festeggiamenti entrano nel vivo fin dalla mattina: alle 10 il ritrovo in piazza Marconi con tutti i mezzi agricoli, per la Messa alle 11, la successiva sfilata, la benedizione dei trattori e l’aperitivo conclusivo al Palacoj. Alle 20 il ritrovo è nuovamente in piazza per la “Raviolata margaritese”. Possibile scegliere la carne alla brace, in alternativa. La serata vedrà sul palco l’orchestra “I Roeri”. I festeggiamenti proseguiranno fino al 9 agosto. Info: www.facebook.com/ProLocoGiovaniMargarita



- Musica e spettacoli

A Mondovì, nell’ambito dei campionati italiani di bocce quadre, sabato 6 agosto è in programma in piazza Maggiore alle 21.30 un talk-show con ospiti nazionali come Dario Vergassola e Gianni Fantoni, e alcuni tra i personaggi più brillanti del circondario (Alberto Navarra, Malu Mpasinkatu, Teo Musso, Filippo Bessone, Francesco Scarrone, Alessandra Fissolo e Matteo Di Cianni). Sotto la conduzione di Paolo Cornero, andrà in scena uno spettacolo di “parallelebipedi a confronto” in cui si racconteranno storie, aneddoti e curiosità con le bocce quadre e la filosofia dell’inusuale e dell’imprevedibilità della vita a fare da filo conduttore. Sul megaschermo verranno proiettati brevi filmati ad hoc sugli ospiti che chiacchiereranno in un clima scanzonato, ma anche pieno di emozioni. Ingresso libero. Info: www.facebook.com/BOCCE-Quadre-Mondovì



Al Borgo Stalle Lunghe di Prato Nevoso, Frabosa Sottana, da sabato 6 a domenica 21 agosto sono in programma appuntamenti presentati da Davide Bogno: musica live, cabaret, talent show, numeri di magia, cinema all’aperto per l’intrattenimento di tutta la famiglia. Si comincia sabato alle 20 con Beppe Braida comico e cabarettista che, lanciato dal Festival di Sanscemo insieme con il suo gruppo, i Bagatto, si è poi imposto sulla scena nazionale grazie alla tv con “Seven show”, “Colorado revolution” e, soprattutto, “Zelig”. Info: www.facebook.com/PratoNevoso



Continuano gli appuntamenti fenogliani organizzati dal Teatro Caverna. Sabato 6 agosto, alle 21.15 in piazza XX Settembre a Bossolasco, andrà in scena «La sposa bambina». La storia ha come protagonista Catinina del Freddo, una tredicenne «mezza zingara» venduta in sposa ad un giovane poco più grande di lei, straccivendolo violento. A fare da sfondo, personaggi e paesaggi dell’Alta Langa. I passaggi della storia sono quadri di quotidianità del tempo: il gioco delle biglie, la promessa di una festa, il viaggio di nozze a caricare stracci, il mare visto per la prima volta, l’infanzia che si conclude troppo presto. Info: www.facebook.com/teatrocaverna



A Limone Piemonte sabato 6 agosto al Lago Terrasole si terrà il secondo concerto della rassegna “Note d’acqua”, che vedrà i Pulin & the Little Mice esibirsi a bordo di una zattera in movimento in mezzo al lago Terrasole a 1.750 metri d’altitudine, con sonorità nuove, capaci di mescolare blues, ragtime, country, bluegrass, musiche da ballo e canzoni tradizionali. Lo spettacolo, della durata di un’ora, avrà inizio alle 12 in punto ed è raggiungibile con una passeggiata di circa venti minuti dall’arrivo della telecabina Bottero, che parte dal centro del paese e accessibile anche ai ciclisti, oppure in 30-40 minuti dall’arrivo della seggiovia Cabanaira, per chi sale da Limone 1400.

In serata il Teatro Alla Confraternita ospiterà il secondo appuntamento limonese della rassegna musicale “Accademie in Valle”. Alle 21 Irene Sacchetti e Fabio Bussola si esibiranno in un concerto di flauto e chitarra. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Scopri tutti gli eventi dell’estate a Limone Piemonte su: www.facebook.com/limonepiemonte



A Pietraporzio sabato 6 agosto alle 21.15 nei giardini del lago, Juriy Longhi porterà in scena “Bubble Street Cirkus”. Lo spettacolo, per adulti e bambini, raggruppa giocoleria (palline, torce, anelli) ed equilibrismo (monociclo, funambolismo su corda molle, bilanciamento di oggetti) con coinvolgenti intermezzi di clownerie tra un numero e l’altro e frequenti momenti di interazione con i presenti. Ingresso gratuito, in caso di maltempo lo spettacolo sarà annullato.

Info: www.melarancio.com e www.facebook.com/compagnia.ilmelarancio



Appuntamento sabato 6 agosto alle ore 20.45 nella chiesa di San Martino a Paroldo con il Festival di Musica Alta Langa. Si esibirà Lucien Viora, già flauto traverso all’orchestra di Monaco. Con lui eseguiranno brani di Breval, Chopin, Debussy, Dolphy, Mozart, Rachmaninov, Schubert e Shostakovitch, i musicisti Maurizio Barboro, Nicolay Bogdanov e Cristina Orvieto (pianoforte), Rocco Parisi (al clarinetto e basso clarinetto), Elisa Monetto e Luca Costantino (al violino). Ingresso libero. Info: paroldoaltralanga.com/eventi



Per il mese di agosto la 55ª edizione del Festival dei Saraceni, la manifestazione dedicata alla musica antica più longeva del nostro paese, propone sette concerti in luoghi prestigiosi.

Sabato 6 agosto, alle 21 nel cortile del Castello di Pamparato, saranno protagoniste le melodie più amate degli anni Sessanta e Settanta con lo chansonnier monregalese Paolo Tarolli accompagnato da una band formata dal tastierista Andrea Griffone, dal chitarrista Claudio Bozzolasco, dal batterista Luca Michelotti e dal bassista Edoardo Sciandra. Ingresso libero.

Locandina con tutte le info su: http://comune.pamparato.cn.it



A Saluzzo sabato 6 agosto appuntamento a Villa Radicati Belvedere, alle 21, con il trio Gianni Negro al piano, Enrico Bigoni alla batteria e Roberto Chiriaco al contrabbasso. I brani che verranno eseguiti nel concerto “Il Jazz” metteranno in evidenza le qualità interpretative del Trio e la capacità strumentale dei componenti. Il repertorio comprenderà brani attuali e di successo della musica Jazz. Biglietto 10 euro. Prenotazione consigliata. Servizio bar durante la serata.

Info: www.facebook.com/villabelvedereradicatisaluzzo



Ad Alba fino a domenica 7 agosto ritorna l’arte di strada con Mirabilia Festival, rassegna dedicata al circo e alle arti performative. Il fine settimana il cortile della Maddalena sarà tutto per le famiglie con laboratori circensi, giochi di una volta, sperimentazioni sonore e spettacoli divertenti, tra cui quello del Duo Flosh, Di palo in frasca e quello di Lucia Fusina, Leon e io. Negli stessi giorni il Coro della Maddalena ospiterà la compagnia EgriBiancoDanza in EartHeart. Sabato 6 e domenica 7 agosto, piazza Risorgimento, ospiterà il Progetto Antilia Cordata For. Info, programma completo e orari: www.festivalmirabilia.it



Occit’amo fino a domenica 7 agosto, sarà nelle Valli Po, Bronda e Infernotto. Sabato 6 agosto alle ore 10.30, a Bagnolo Piemonte, in frazione Montoso si esibirà “Laura Parodi Trio”. Alle 21.30 a Paesana interverrà Hervè Barmasse, alpinista e scrittore che presenta il suo libro “Oltre l’orizzonte”. Prenotazioni online su Vivaticket. Domenica 7 agosto alle 8.30 a Crissolo presso il Rifugio dell’Aquila, è in calendario “Passeggiata e Bal d’Istà Occitano”. Alle ore 15.30, a Paesana in frazione Agliasco, ci sarà “Parlando di bosco”, un solo evento per tre appuntamenti tra musica, confronto e performance. Alle ore 15.30 si inizia con la passeggiata-concerto dei Superbandia, a seguire sarà proposto un momento di riflessione su tematiche legate al bosco. Alle ore 21 Simone Sims Longo proporrà il live audiovisivo “Simultanea e astrazioni” con aperitivo nel bosco.

Info, programma completo e biglietti: www.occitamo.it



Penultima settimana per “Suoni dalle colline”, la rassegna concertistica estiva del Parco Culturale con la Direzione artistica di Alba Music Festival. Sabato 6 agosto alle 21 sarà il Santuario di Madonna dei Boschi a Vezza d’Alba ad ospitare “Opera, romanze e canzone d’autore” con il baritono Antonio Sarnelli de Silva, accompagnato al pianoforte da Paolo Scibilia. Domenica

7 agosto, infine, nel Teatro della pietra di Bergolo alle 17 è in programma “Classic, tango & jazz” con Gianni Coscia e il Quintetto d’archi dell’Orchestra Classica di Alessandria.

Info: www.albamusicfestival.com



Cherasco classica è una rassegna musicale che presenta tre serate ospitate nel giardino del santuario della Madonna delle Grazie nella Città delle Paci e abbinate alla scenografia olfattiva dell’Acqua di Cherasco. Sabato 6 agosto Gregorio Buti e Paolo Schianchi proporranno musiche di Ortiz, Satie, Burgmüller, Granados, Bellafronte e Piazzolla. Domenica 7 agosto Fabrizio Berto, Chiara Sardo e Marco Tempesti spazieranno da Schubert a Stravinsky. La rassegna si concluderà lunedì 8 agosto. Inizio concerti alle 21, ingresso libero previa prenotazione.

Info e modalità di prenotazione: www.comune.cherasco.cn.it



Il Comune di Sale San Giovanni organizza una rassegna concertistica presso la Pieve di San Giovanni Battista con inizio domenica 7 agosto alle ore 21.30 con il recital pianistico di Maurizio Moretta. Ingresso libero. Locandina su: www.comune.salesangiovanni.cn.it



Appuntamento questa domenica, 7 agosto alle 11.11 con un concerto sul vecchio Ponte del Diavolo di Dronero. È l’occasione per gli amanti della buona musica per ascoltare ed applaudire il Decimino di ottoni dell’Orchestra Filarmonica Italiana con un programma incentrato sulle grandi pagine operistiche. Da Gioachino Rossini con l’Ouverture da “Il Barbiere di Siviglia”, a George Bizet e la Carmen Suite, il Va Pensiero e la Marcia trionfale dell’Aida di Giuseppe Verdi e quattro brani di John Williams. Info: www.facebook.com/invalmaira.it



Ad Ormea domenica 7 agosto alle 21 in piazza Nani ci saranno le Madamè in concerto con "Se tu sapessi il bene che ti voglio", spettacolo interamente dedicato alle donne nella musica popolare, per trasportarci attraverso vari aspetti dell'essere donna oggi e nella storia. Il repertorio e tratto dalla cultura della musica popolare. Ingresso libero. Sempre ad Ormea, fino al 21 agosto il palazzo delle Meridiane ospiterà la mostra “A Sense of Place” di Jane Knapp. La mostra sarà aperta dal giovedì alla domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30. Scopri tutti gli eventi in programma ad Ormea su: www.ulmeta.it e www.facebook.com/ComunediOrmea



Tutte le domeniche di agosto al santuario della Madonna di Hal di Murazzano si terranno i “Pomeriggi in musica”, organizzati dal Comune e da Monica Hoffman. L’inizio sarà alle 17 e l’ingresso è a offerta libera. Domenica 7 agosto il pubblico potrà ascoltare il quartetto olandese formato dalla stessa Hoffman al pianoforte, da Davita Laseur e Thomas Hamberg al violino e da Lieke Bienfait al violoncello. Il repertorio proposto spazierà da Dvorák a Piazzolla e Morricone. Info e programma completo della rassegna: www.comune.murazzano.cn.it