Centauro finisce fuori strada sulla Sp 21 a Gaiola, preso in cura dal 118

Incidente poco prima delle ore 20 di oggi, domenica 7 agosto nel comune di Gaiola, in valle Stura. Un centauro è finito fuori strada mentre viaggiava a bordo della sua moto.

Il manto stradale era scivoloso a causa del temporale che si è abbattuto in zona nel pomeriggio. Sul posto è intervenuta un'ambulanza medicalizzata del 118 che ha preso in cura la persona di cui non si conoscono generalità e condizioni.

In loco per la messa in sicurezza sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per la gestione della viabilità e i rilievi del caso.