260 partecipanti alla Valdieri run dopo due anni di stop per la pandemia

Ieri, 10 agosto, si è tenuta la dodicesima edizione della Valdieri-Run, una corsa non competitiva per le vie del paese, che ha visto la partecipazione di squadre sportive e non solo.

260 partecipanti, di ogni età, che hanno percorso i 6km correndo, marciando o camminando.

“Finalmente, dopo i 2 anni di stop per via della pandemia, è tornata la Valdieri-Run con una grande partecipazione” così commenta Emanuele Lovera, presidente della A.S.D. Valle Gesso Sport, nonché amministratore comunale. “E’ stato un momento di condivisione tra sport, divertimento e giochi popolari per i più piccoli, il tutto concluso con un cena sotto le stelle. A nome di tutti gli organizzatori ci tengo a ringraziare coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento: il Comune di Valdieri, A.S.D. Rigaudo “I love sport”, Fit Walking, Fujiauto, Il Podio Sport, la Pro Loco di Valdieri, la Protezione Civile Comunale, il Gruppo Alpini di Entracque e tutti i volontari intervenuti”.

Presenti alla serata Guido Giordana, Sindaco di Valdieri, Davide Audisio, Assessore Comunale, Gianluca Barale, ex-presidente della A.S.D. Valle Gesso Sport, Elisa Rigaudo, atleta nonché fondatrice della A.S.D Rigaudo “I love sport”, e Gigi Migliore, titolare de Il Podio Sport.