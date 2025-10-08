Serralunga d'Alba: si inaugura la 16ª edizione del Laboratorio di Resistenza Permanente

La Fondazione E. di Mirafiore di Serralunga d’Alba inaugura ufficialmente la stagione 2025–2026 con un doppio appuntamento che unisce pensiero, letteratura e partecipazione.

Sabato 18 ottobre alle 18.30 al Teatro di Fontanafredda Paola Farinetti presenterà al pubblico la nuova stagione del Laboratorio di Resistenza Permanente, il ciclo di incontri che da sedici anni porta nel cuore delle Langhe, in partecipatissime occasioni gratuite, le voci più autorevoli della cultura, della scienza e della società civile. Un momento di incontro e festa, per dare il via a un nuovo anno di pensiero, confronto e comunità nella cornice di Serralunga d’Alba che segna l’apertura delle prenotazioni per la prima parte degli incontri in programma.

A seguire, il presidente della Fondazione, Oscar Farinetti, tornerà sul palco di casa per raccontare il suo nuovo libro, La regola del silenzio, edito da Bompiani, in dialogo con l’editor Giulia Ichino.

Dopo aver conquistato tantissimi lettori con i saggi Serendipity, Never Quiet e Hai mangiato?, Farinetti compie un passo nuovo: si misura con la narrativa e firma il suo primo romanzo, un’opera che intreccia introspezione, tensione e mistero.

Il protagonista, Ugo Giramondi, è un uomo fuori dal comune, segnato da un trauma infantile: la morte improvvisa del nonno “Chiodo”, stroncato da un infarto davanti ai suoi occhi, gli toglie la capacità di parlare fluentemente. Quella che sembra una condanna diventa invece un dono. Ugo impara a osservare e a capire il mondo attraverso altri sensi, trasformando il silenzio in una lente che amplifica la vita. La sua esistenza scorre apparentemente tranquilla, fino a quando un delitto inspiegabile lo travolge, mettendo in discussione ogni certezza e trascinandolo in un percorso di dolore e consapevolezza.

La regola del silenzio è un romanzo che unisce il ritmo del thriller alla profondità di una parabola morale: nei suoi tre atti – la giovinezza, il processo, il carcere – il lettore attraversa le zone d’ombra dell’animo umano, tra sensi di colpa, ricerca di giustizia e redenzione.

Farinetti costruisce un racconto denso di colpi di scena e di riflessioni, in cui il silenzio non è assenza di parola ma spazio dell’ascolto, della memoria e della verità.