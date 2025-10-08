Al via da oggi a Borgo San Dalmazzo il Campionato del Mondo FCI di Mondioring 2025

Dall'8 al 12 ottobre Borgo San Dalmazzo ospita il Campionato del Mondo FCI di Mondioring. L’evento, patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Cuneo, di rilevanza internazionale, è organizzato dall’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) e dal Club Amatori del Pastore Belga, razza protagonista di questa disciplina, in rappresentanza dell’Italia, paese ospitante per l’edizione 2025 del campionato.



Il Mondioring è una disciplina cinofila che racchiude in un’unica prova, variabile per durata e livello, una serie di esercizi che simulano situazioni reali: dalla difesa personale alla protezione di oggetti, dalla ricerca olfattiva all’agilità. Le prove si svolgono in scenari tematici appositamente allestiti, che richiedono ai cani non solo eccellenti capacità tecniche, ma anche grande adattabilità ed equilibrio comportamentale. I soggetti coinvolti si distinguono per un alto grado di socializzazione e per la forte relazione con il proprio conduttore, risultando non solo atleti di alto livello, ma anche compagni affidabili nella vita quotidiana.



Alla competizione partecipano circa 100 binomi provenienti da 20 nazioni: Argentina, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Israele, Paesi Bassi, Filippine, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Olanda, Uzbekistan e Stati Uniti. Le squadre nazionali sono composte dai migliori binomi selezionati in base ai risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente.



Durante l’intera manifestazione, dal giorno 8 al 12 ottobre, sono presenti stand commerciali in piazza 2 Maggio; il piazzale Vittime delle Foibe è riservato ai mezzi dei concorrenti e del personale accreditato. La cena di gala, a cui parteciperanno delegazioni, giudici e rappresentanti delle nazioni in gara, si terrà sabato 11 ottobre presso Palazzo Bertello.



Lo Stadio Pedona è il campo di gara ufficiale del Campionato Mondiale, dove si svolgeranno le prove previste dalla competizione. Le tribune dello stadio sono aperte gratuitamente al pubblico, offrendo la possibilità di assistere dal vivo alle esibizioni dei binomi in gara.