Una serata di “Rumors” a Santa Vittoria d’Alba

Alle ore 21 di sabato 11 ottobre, presso il Centro Polifunzionale di piazza Bertero, località Borgo, a Santa Vittoria d’Alba, andrà in scena la commedia “Rumors” di Neil Simon, uno dei maestri indiscussi della drammaturgia americana, interpretata dalla Compagnia Piccolo Teatro Bra.

“Rumors” è una girandola di equivoci, battute fulminanti e situazioni paradossali. Tra porte che sbattono, telefonate misteriose e verità che si rincorrono, il pubblico sarà trascinato in un crescendo di comicità e suspense.

Una commedia che fa ridere, pensare e riflettere sul potere delle parole e delle apparenze. Un’occasione per ritrovarsi, condividere e godere della bellezza del teatro.

L’evento rientra nel programma culturale dell’Associazione Anforianus ODV, da sempre impegnata nella promozione di iniziative che uniscono qualità e coinvolgimento della comunità.

Ingresso libero a offerta libera. Per informazioni: info@anforianus.it - www.anforianus.org