Eventi | 08 ottobre 2025, 19:31

Una serata di “Rumors” a Santa Vittoria d’Alba

L’Associazione Anforianus ODV presenta la commedia di Neil Simon nell'interpretazione della compagnia “Piccolo Teatro BRA”

Alle ore 21 di sabato 11 ottobre, presso il Centro Polifunzionale di piazza Bertero, località Borgo, a Santa Vittoria d’Alba, andrà in scena la commedia “Rumors” di Neil Simon, uno dei maestri indiscussi della drammaturgia americana, interpretata dalla Compagnia Piccolo Teatro Bra.

“Rumors” è una girandola di equivoci, battute fulminanti e situazioni paradossali. Tra porte che sbattono, telefonate misteriose e verità che si rincorrono, il pubblico sarà trascinato in un crescendo di comicità e suspense.

Una commedia che fa ridere, pensare e riflettere sul potere delle parole e delle apparenze. Un’occasione per ritrovarsi, condividere e godere della bellezza del teatro.

L’evento rientra nel programma culturale dell’Associazione Anforianus ODV, da sempre impegnata nella promozione di iniziative che uniscono qualità e coinvolgimento della comunità.

Ingresso libero a offerta libera. Per informazioni: info@anforianus.it - www.anforianus.org

Silvano Bertaina

