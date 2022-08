Un viaggio con il pellegrino nel museo diocesano per famiglie con bambini 4-6 anni

“Il museo nella valigia” è un progetto, finanziato da Fondazione CRC nell’ambito del bando Musei da vivere, promosso dal Museo Diocesano San Sebastiano di Cuneo per aprire sempre di più i contenuti del Museo a tutte le famiglie con bambini, a partire dai più piccoli. Il progetto, rallentato dalla pandemia ma giunto ora ai suoi mesi conclusivi, parte dalla convinzione che i luoghi della cultura debbano avere un ruolo fondamentale nella crescita culturale dei piccoli fin dalla nascita: per questo il Museo è all’interno della rete di “Nati con la cultura”, fornendo speciali servizi dedicati alle famiglie con neonati e bambini fino ai 6 anni.

Il progetto ha permesso di sviluppare un’opportunità di apprendimento affettivo ed emotivo attraverso la relazione genitore-figlio, che diventerà, dalla fine del 2022, parte integrante dell’ordinaria offerta del Museo: uno speciale strumento di visita in autonomia nella forma di una “valigia” che propone attività varie e giochi che i genitori possono condividere con i propri figli all’interno del percorso museale. La valigia sarà in due versioni, per 0-3 anni e per 4-6 anni, con contenuti diversi a seconda della fascia d’età.

Sabato 3 settembre dalle 16:00 alle 17:30 tutte le famiglie con bambini tra 4 e 6 anni (massimo 20 partecipanti, tra adulti e bambini) sono invitate a partecipare a “IN VIAGGIO CON IL PELLEGRINO”, una speciale visita-laboratorio nelle sale del museo con storie, giochi e attività e creative, ispirate ai contenuti della valigia. L’attività sarà condotta da Lucia Polano di La Scatola Gialla, la professionista che ha curato la progettazione dei contenuti della valigia per 4-6 anni.

All’iniziativa di settembre ne seguiranno altre due entro novembre, una per famiglie con bambini 0-3 anni e una per 4-6 anni.

L’iniziativa è gratuita per un massimo di 20 partecipanti (tra adulti e bambini). È obbligatorio prenotare tramite Eventbrite (link disponibile sul sito www.museodiocesanocuneo.it).

Per informazioni: museo@operediocesicuneo.it, tel. 353/4261755.

“Il museo nella valigia” è realizzato in collaborazione con Baba – spazi per crescere, La Scatola Gialla, Fondazione Paideia, Comitato commercianti di Contrada Mondovì, Forum delle Associazioni familiari della provincia di Cuneo, con il patrocinio del Comune di Cuneo e con il coordinamento di noau | officina culturale.