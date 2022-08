Frio torna nella sua Sommariva Bosco con un concerto benefico in compagnia di Povia

Condividere il palco con il vincitore di un Festival di Sanremo è un accadimento che sfugge alle rigide leggi della routine del quotidiano, ma Frio, cantautore 21enne della provincia di Cuneo, è ormai avvezzo alle scariche di adrenalina: chiedere a Stash e ai The Kolors, il cui live del 31 luglio scorso presso la galleria commerciale “Porte di Roma” è stato aperto proprio da questo giovane artista, capace di far ballare la folta cornice di pubblico.

Un’emozione che Frio si augura di rinverdire già sabato 1° ottobre 2022, quando si esibirà in concerto all’interno del teatro “Bongiovanni” di Sommariva del Bosco a partire dalle 20.30, nell’ambito di un’iniziativa a carattere benefico patrocinata dall’amministrazione comunale e tesa a devolvere il ricavato della serata all’associazione Angeli di Ninfa odv.

Su quello stesso palco, alle 21.35, ci sarà anche Povia, che trionfò al Festival della Canzone italiana nel 2006 con “Vorrei avere il becco”. Un incontro tra un cantante navigato e un artista in rampa di lancio, come testimonia la finale emergenti raggiunta a “Una voce per San Marino”, di fatto la pre-selezione per la scelta del rappresentante della Repubblica del Titano all’Eurovision Song Contest.

Frio, peraltro, negli ultimi sei mesi ha fatto incetta di esibizioni live in tutt’Italia, animando anche le piazze della Valle d’Aosta, dove gli spettatori l’hanno incoronato re indiscusso dell’estate canora 2022.

Nel mentre, il 21enne di origini brasiliane è stato ospite della nota emittente Nokep TV e ha aderito a un ulteriore evento benefico congiuntamente a Matteo Romano; infatti, il 14 maggio scorso Frio ha cantato allo stadio “Manzo” di Alba per supportare il reparto di Pediatria dell’ospedale di Verduno.

Il suo cuore grande l’ha portato ad accettare con entusiasmo l’invito a cantare nella sua Sommariva del Bosco per una nobile causa: “Essere scelto come voce della serata insieme a un cantante del calibro di Povia è per me, prima di tutto, un onore immenso. In più, mettere la nostra arte al servizio di Angeli di Ninfa odv è motivo di profondo orgoglio, in quanto restituisce a me in prima persona le emozioni che soltanto chi abbraccia l’inclusività può vivere”.