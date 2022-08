E’ un giovane di Grinzane Cavour il motociclista vittima di un incidente a Montezemolo

Non viveva ad Asti, ma in frazione Gallo di Grinzane Cavour Andrea Torre, il trentenne che ha perso la vita nell'incidente occorsogli mentre, poco dopo le 15 di oggi, domenica 28 agosto, a bordo della sua moto percorreva la Provinciale 661 in territorio di Montezemolo .



Nei minuti in cui le informazioni giunte dalle forze dell’ordine rimandavano a un giovane del capoluogo astigiano – dove forse Andrea aveva la formale residenza – la terribile notizia è giunta nel centro langarolo come un fulmine a ciel sereno, comunicata dai due amici che erano usciti insieme a lui per un giro in moto su una delle strade più amate e frequentate dagli amanti delle due ruote di mezzo Piemonte. Nulla hanno però potuto per salvare la vita al giovane, che secondo la versione fornita dai soccorritori sarebbe uscito di strada in prossimità di una curva andando a scontrarsi violentemente con un albero presente oltre la carreggiata.



"Siamo tutti profondamente scossi – spiega il sindaco Gianfranco Garau –. Andrea era un ragazzo conosciuto e benvoluto da tutti. Ha sempre abitato qui con la mamma Giovanna, anche lei molto conosciuta per aver a lungo lavorato nel bar della piazza, il Numero Uno, e con la sorella Jessica. Era una persona gioviale e aperta, che si divideva tra il lavoro da elettricista in una piccola ditta della zona e la vita del paese, della quale era da sempre partecipe. La scomparsa di un ragazzo così giovane lascia sempre attoniti. Ancora di più nel caso di un ragazzo come Andrea, capace di un entusiasmo contagioso. Come Amministrazione siamo vicini alla famiglia, al cui dolore ci stringiamo con grande affetto".