Busca: il 18 settembre fitwalking e prevenzione con i Lions

Domenica 18 settembre in occasione della Fitwalking solidale, una camminata a scopo benefico con differenti percorsi sulle colline buschesi, il Lions Club Busca e Valli ed il Comune di Busca hanno organizzato un pomeriggio dedicato alla prevenzione.



Oltre al tradizionale appuntamento mattutino con lo screening del diabete per i partecipanti alla manifestazione e con il controllo della pressione arteriosa presso il mezzo della Croce Rossa Italiana , al pomeriggio nei locali della ludoteca, di casa Francotto e della palestra della Scuola primaria verranno allestite altrettante stazioni dedicate alla prevenzione in età infantile, adulta ed anziana.



Infermieri, infermieri pediatrici, ostetriche, logopediste, psicologi e psicoterapeuti, terapisti della neuropsicomotricità, assistenti sociali e tecnici di biometria clinica insieme con ortottisti, audioprotesisti, studenti e medici specialisti in fisiatria, neurologia, chirurgia vascolare, medicina d’urgenza, otorinolaringoiatria, anestesiologia e pneumologia saranno a disposizione per temi legati alla prevenzione.



Nell’oasi pediatrica si parlerà di neonatologia e puericultura come allattamento, lavaggio del naso, cura del moncone ombelicale e bagnetto. Le logopediste offriranno consulti sui disturbi del linguaggio, gli psicologi e gli psicoterapeuti sui problemi dell’adolescenza e del menarca e su quelli legati alla sessualità. Altre tematiche saranno la neuropsicomotricità in età evolutiva, le malattie sessualmente trasmissibili e le urgenze pediatriche con manovre di disostruzione delle vie aeree e PBLSD con manichino. Presso la sede dell’ortottista si parlerà dell’importanza dell’igiene palpebrale in età pediatrica, della prevenzione della miopia nei bambini, della valutazione optometrica nell’adolescenza, della prevenzione della miopia, della visione e postura di fronte al PC.



Nell’oasi dell’adulto ed anziano verranno offerti: il controllo dell’udito con la presenza dell’otorinolaringoiatra e dell’audioprotesista, l’ecodoppler carotideo, la diagnosi dei disturbi posturali e le prove di funzionalità respiratoria. Infermieri esperti tratteranno temi legati all’osteoporosi, al primo soccorso in caso di ictus ed infarto, alle manovre di BLSD ed alla chiamata al 112 con le istruzioni operative in attesa dell’arrivo del soccorso. La psicologa della LILT si occuperà della prevenzione in ambito oncologico.



Neurologi, geriatri e psicologi saranno a disposizione per offrire supporto e consigli nel campo delle patologie connesse all’invecchiamento come la demenza e per suggerire percorsi di diagnosi e cura. Le ostetriche affronteranno il periodo della gravidanza, le assistenti sociali le situazioni di disagio individuale e collettivo e la logopedista i disturbi del linguaggio in età adulta.



Vi aspettiamo numerosi sia come iscritti alla Fitwalking, sia al pomeriggio per parlare di diagnosi e prevenzione in compagnia di tanti professionisti appartenenti a varie discipline che saranno lieti di offrire il loro tempo per la vostra salute.



L’evento è patrocinato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche e dall’Ordine dei Medici Chirurghi di Cuneo, dall’ASLCN1 e dall’AO S. Croce e Carle di Cuneo e si svolge nel pieno rispetto delle norme di prevenzione del contagio e della diffusione del Coronavirus.



Si ringrazia per la collaborazione la Croce Rossa Italiana, la Protezione Civile, le associazioni LILT Lega Italiana Lotta contro i Tumori, Titoccotoccati per la prevenzione della patologie arteriosa vascolari e Re.Li.Fe- Respiro Libero e Felice.



Per informazioni telefonare al 338-5255441 mail cagna.l@ospedale.cuneo.it