I Geometri della Provincia di Cuneo incontrano la Cassa di Previdenza

Nella mattinata di ieri, lunedì 12 settembre, si è svolto a Cuneo un importante evento a livello provinciale durante il quale i Geometri della Provincia di Cuneo hanno incontrato la Cassa Geometri, nelle persone del Presidente Diego Buono, il Direttore generale Dott.ssa Maria Luisa Caravita di Toritto e i Funzionari dell’Ente Previdenziale.

Durante l’incontro sono stati trattati i principali argomenti legati alla Cassa di Previdenza dei Geometri e i servizi che la stessa fornisce agli Iscritti durante tutto l’arco temporale della vita professionale dei Geometri, a partire dalla previdenza sanitaria integrativa, ausili alla formazione, agevolazioni in termini economici e da ultima la possibilità di cessione del Credito di Imposta dei bonus e superbonus.

Un argomento di particolare attenzione sia per i Geometri che per il Territorio su quale ci si è soffermati è il nuovo Corso di Laurea triennale abilitante per i Geometri che avrà luogo a Pavia già a partire dall’anno scolastico 2022/2023.

Questo innovativo Corso Universitario che ha la peculiarità di inserire nel mondo del lavoro i Geometri non appena raggiunta la laurea, avrà un positivo impatto sociale andando ad assicurare alla nostra società nuovi Tecnici per l’Edilizia, Industria e Pubblica Amministrazione, con una maggiore qualificazione mantenendone la concretezza.

Pertanto i nostri giovani che abbiano conseguito il Diploma CAT (istituto tecnico settore tecnologico indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio – già Istituto Tecnico per Geometri prima della riforma scolastica del 2010) e o Diplomi equipollenti (Licei Tecnologici etc..), potranno agevolmente ottenere una Laurea Tecnica con un triennio di formazione universitaria in seno all’Università di Ingegneria di Pavia.

Il Corso ha avuto origine dall’accordo sottoscritto dai Collegi dei Geometri della Regione Piemonte e quelli della Regione Lombardia con questo Polo Universitario.

Il Campus Universitario di Pavia, oltre ad essere particolarmente prestigioso è strutturato per accogliere i nostri Ragazzi in numerose strutture deputate a consentire una partecipazione ai corsi in sede a prezzi vantaggiosi e certamente inferiori ad altre strutture poste nelle principali Città capoluogo di Regione.

All’evento provinciale organizzato dal Collegio dei Geometri e dei Geom. Laureati di Cuneo e quello di Mondovì guidati dai rispettivi presidenti Carlo Cane e Marco Castellino, hanno partecipato in presenza e in modalità on-line oltre 350 Geometri iscritti ai due Collegi e numerosi presidenti dei Collegi del Piemonte, oltre ai rappresentanti nazionali della Cassa e del CNG, l’evento è stato moderato dal Vicepresidente del Coll. Geom. di Cuneo Domenico Bonetto.