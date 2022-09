Cibo, musica e cultura: questo weekend c’è BRA’S

Nessuna idea per il weekend in arrivo? Ve la diamo noi! Visto che il tempo è ancora bello, meglio approfittarne e fare tappa a Bra. L’occasione è la nuova edizione di BRA’S, il Festival della Salsiccia di Bra e del buon gusto.

L’appuntamento è da venerdì 16 a domenica 18 settembre con tante situazioni top che vi aiuteranno a farvi prendere bene il ritorno dalle ferie. Della serie oh, anche a Bra ci si diverte.

Si tratterà a tutti gli effetti di una vera e propria maratona gastronomica con la quale il Comune e l’Ascom (in collaborazione con i Consorzi Salsiccia di Bra, Bra DOP e Pane di Bra, Confartigianato Cuneo, Coldiretti Cuneo, Campagna Amica e con il sostegno di Regione Piemonte, Camera di Commercio di Cuneo, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e Fondazione CRC), intendono promuovere le eccellenze locali in una tre giorni di assaggi e degustazioni che sognerete pure di notte.

La location è sotto i portici di corso Garibaldi e corso Cottolengo, allestiti con grandi cucine a vista, dove la salsiccia di Bra sarà protagonista in abbinamento a prelibatezze come il riso, le verdure degli orti, il pane e il formaggio Bra Dop. Ad aspettarvi ci saranno gli chef stellati Michelin Gian Piero Vivalda (Antica Corona Reale di Cervere), Giovanni Grasso (La Credenza di San Maurizio Canavese) Seul Kim Ki (Uri Sapori Condivisi di Roddino), che non hanno certo bisogno di tante presentazioni e sono stati chiamati ad interpretare il celebre insaccato con piatti da lasciarvi letteralmente a bocca aperta, anzi piena.

Testimonial della golosa kermesse sarà la Confraternita della Salsiccia di Bra nei tipici paludamenti: mantella azzurro Savoia e mozzetta di color giallo, per un omaggio all’Italia e al Piemonte; collare dove sono appuntate le spillette collezionate in occasione di gemellaggi con altre confraternite gastronomiche; medaglione con l’effigie della Zizzola, simbolo di Bra; logo distintivo in cui si vede un vitello, ingrediente principale della succulenta salsiccia.

Insomma, ci si divertirà un sacco, quindi iniziate a chiamare gli amici e non accettate scuse. Questo weekend è da urlo. Garantito!









Appuntamenti a tavola

Davvero niente male il programma di BRA’S a tavola, viene fame solo a scriverlo. Ce n’è davvero per tutti. Prendete nota.

Venerdì 16 settembre: ore 20, Ala corso Garibaldi, cena stellata gran galà della Salsiccia di Bra. Lo chef Gian Piero Vivalda propone Amuse bouche: Salsiccia di Bra, rape, acciughe e limoni di Noli & tacos soufflé di salsiccia e guacamole; peperone quadrato di Carmagnola, melanzane abbrustolite e acciughe del Cantabrico su paté di tonno rosso; Nicoise a Cervere (ricordando Renzo); risotto di Bra con zucca gialla dei nostri orti, salsiccia di Bra, amaretti, Bra duro e aceto balsamico tradizionale; maialino di Segovia, purè di melanzane violette, scalogno di Riolo e senape di Dijon; variegato ai fichi e vaniglia sul suo coulis; selezione di vini a cura della Banca del Vino. Il tutto al costo di 130 euro a persona (prenotazione obbligatoria al numero 0172.430185).

17 settembre: pranzo e cena (ore 12/16 e 18/23), Ala di Corso Garibaldi. Lo chef stellato Giovanni Grasso e Igor Macchia (executive chef) propongono piatti stellati al costo di 12 euro: Bra’Salad (manigotto in caesar salad con Bra duro e salsiccia di Bra); gnocchi al profumo di mandorla, agrumi, Bra tenero e salsiccia di Bra; royale di coniglio con salsiccia di Bra e ratatouille di verdure in salse.

18 settembre: pranzo e cena (ore 12/16 e 18/23), Ala di Corso Garibaldi. Lo chef Seul Ki Kim, con la partecipazione di Vincenzo la Corte e Davide Grimaldi, propone cooking show con nuovi talenti (piatti al costo di 12 euro): focaccia con farina di riso di Bra, salsiccia di Bra laccata alla coreana e Bra tenero (di Seul Ki Kim); ravioli piastrati ripieni delle verdure degli orti di Bra, riduzione di cipolla e Bra duro (di Seul Ki Kim); seppia Cbt, salsiccia di Bra, cime di rapa e crema di Bra tenero (di Vincenzo La Corte); panino con pane di Bra, pulled tuna e insalata coleslaw (di Davide Grimaldi).

Il tocco in più? 17 e 18 settembre, dalle ore 12 alle ore 23, Ala di corso Garibaldi, possibilità di gustare il tagliere di BRA’S: focaccia di Bra, pane di Bra, Nuvola reale, birra, acqua. Selezione vini a cura de La Banca del Vino.

E non finisce qui. Sempre 17 e 18 settembre, dalle ore 10 alle ore 19, in corso Cottolengo, si terrà il Mercato di BRA’S, una terrazza del Gusto dove scoprire, assaggiare ed acquistare i prodotti tipici di eccellenza. A cura di Confartigianato, Coldiretti Campagna Amica e Mercato della Terra di Bra - Condotta Slow Food.

Buone notizie anche per gli amanti degli aperitivi, perché venerdì 16 settembre, dalle ore 18, i locali aderenti del centro urbano invitano all’Happy Hour BRA’S.

Se non vi basta ancora, sappiate che per tutto il mese sono previsti pranzi e cene grazie all’iniziativa proposta nei locali aderenti: “I Ristoranti di BRA’S, menù a tema per celebrare le eccellenze”. Prendete nota. Osteria del Boccondivino: 16, 17 e 18 settembre; Osteria La Bocca Buona: 12, 13 e 16 settembre; Osteria Murivecchi: 18 settembre; Ristorante Badellino: dal 14 al 19 settembre; Ristorante Battaglino: 23 settembre; Ristorante Il Principe: 10 e 17 settembre; Ristorante La Bula: 16 e 17 settembre; Spazio Cibo: 16 e 17 settembre; Tako: 16 e 17 settembre; Trattoria Centrostorico: 9 e 23 settembre. E la salsiccia? È già lì che vi aspetta.









Appuntamenti extra

Avete voglia di un po’ di musica? Di un po’ di glam mixato con un tocco di cultura? E ditelo! Ecco il palinsesto e scegliete ciò che vi intriga di più. Ci becchiamo là!

Si comincia 17 settembre alle 11 con “Aggiungi carne al fuoco!”, momento di confronto dedicato alla carne Piemontese, seguito da un cooking show con degustazione, in programma nel cortile di Palazzo Mathis

La medesima location ospiterà, alle 17.30, “Brut e Bon... Degustazione guidata di bollicine 100% italiane”, in cui un sommelier dell’Associazione Italiana Sommelier Piemonte accompagnerà i partecipanti nella scoperta sensoriale di tre bollicine italiane: Alta Langa Brut Docg, Franciacorta Brut Docg e Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Brut Docg.

E visto che senza musica non si va da nessuna parte, 17 settembre è previsto il concerto Saxofollia feat Fabio Bosso: alle 21 in piazza Caduti per la Libertà si potrà apprezzare l’incontro tra uno dei più apprezzati trombettisti jazz a livello internazionale, Bosso appunto, e il quartetto Saxofollia, una delle eccellenze italiane della musica da camera sia in ambito classico che jazzistico. Ingresso gratuito.

la giornata si apre alle 11 con “Esperienze artigiane”: nel cortile di Palazzo Mathis Confartigianato Cuneo e Gelato IGP Bra racconteranno il gelato artigianale con i prodotti del territorio. A seguire la torta di nocciole de “Le bontà di Cinzia” di Borgomale.

Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30 le fattorie didattiche Coldiretti del progetto Educazione alla Campagna Amica proporranno presso il cortile di Palazzo Garrone, in piazza Caduti per la Libertà, i laboratori “Il mondo delle api” (con l’azienda agricola L’Ape Golosina di Cascina Monfrin) e “Dal latte al formaggio” (con l’azienda agricola Rosanna Panero).

Dalle 15, nel cortile di Palazzo Mathis “Camporelle: cocktail, the e tisane”. Sul palco allestito in piazza Caduti per la Libertà si alterneranno invece in concerto Ottocore (ore 16) e Gepomadalò Folk Band (ore 18.30). Ingresso gratuito.

Nel corso del fine settimana non mancheranno ovviamente opportunità per chi ama l’arte e la cultura, a cominciare dalla grande mostra ospitata all’interno di Palazzo Mathis che espone “I Maestri” del ‘900. Fino all’8 gennaio si potranno ammirare opere di alcuni degli esponenti più rappresentativi del panorama artistico piemontese del secolo scorso, tra cui Carol Rama, Pinot Gallizio, Giacomo Soffiantino, Francesco Tabusso, Renato Guttuso, Ugo Nespolo, Omar Galliani, Aldo Mondino, Romano Reviglio. Ingresso gratuito, visite possibili dal giovedì al lunedì in orario 9/12.30 e 15/18.

Nella giornata di 18 settembre sarà infine possibile visitare i musei civici braidesi: il Museo Craveri di storia naturale, il Museo di archeologia, storia e arte di Palazzo Traversa e il Museo del giocattolo saranno infatti aperti dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Ingresso gratuito per tutti i residenti a Bra.

Vi abbiamo incuriositi, eh? Se volete saperne di più, cliccate su www.bracittaslow.it e www.turismoinbra.it. Parola d’ordine? Buon divertimento!