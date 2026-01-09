Beppe Rosso torna a casa sabato 17 gennaio con lo spettacolo "Dei liquori fatti in casa" a Bene Vagienna

Con il nuovo anno riprende la Stagione Teatrale di Bene Vagienna firmata da Mulino ad Arte, con un appuntamento di teatro di narrazione che vede protagonista il benese Beppe Rosso, in scena sabato 17 gennaio alle ore 21 nella Sala Don Giraudo con lo spettacolo "Dei liquori fatti in casa".

L'iniziativa nasce grazie al sostegno della Fondazione Piemonte dal Vivo, attraverso il bando Corto Circuito, e alla collaborazione con la Parrocchia Maria Vergine Assunta, il Comune di Bene Vagienna e la Banda Brusca.

Prodotto da A.M.A. Factory, "Dei liquori fatti in casa" è un racconto teatrale poetico e ironico ambientato nella provincia italiana dei primi anni Sessanta. In una piazza di paese attraversata da trasformazioni profonde – sociali, culturali e tecnologiche – prende vita un'umanità fatta di personaggi indimenticabili, evocati da un solo interprete attraverso una narrazione visionaria e surreale.

Lo spettacolo, scritto da Remo Rostagno, Gabriele Vacis e Beppe Rosso, intreccia memoria collettiva e invenzione, restituendo al pubblico un affresco vivo e divertente di un'Italia in cambiamento: dal suono del campanile all'arrivo del juke-box, dalla ritualità quotidiana all'irruzione della modernità.

Portato in scena in oltre cinquecento repliche in Italia e all'estero, "Dei liquori fatti in casa" è oggi considerato un piccolo classico del teatro di narrazione italiano, capace di parlare a generazioni diverse con leggerezza, profondità e grande forza evocativa.

Lo spettacolo si terrà nella Sala Don Giraudo in piazza San Francesco 3 a Bene Vagienna. I biglietti, al costo di 12 euro intero e 8 euro ridotto per under 25, over 65 e disabili, sono acquistabili in prevendita presso il Caffè Portici.