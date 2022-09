Due serate festose e tempo di bilanci e progetti per i soci Rotary Savigliano

Mercoledì 31 agosto, i soci Rotary Club Savigliano si sono riuniti in assemblea presso il Ristorante Al35 in Strada Antica Cavallotta, vecchio casale ristrutturato immerso nella campagna saviglianese.

All’ordine del giorno, l’approvazione di programmi e bilanci previsionali 22-23, passaggio obbligato per trasformazione d’idee in realtà. Dopo un primo incontro presso l’Ala di piazza del Popolo, il presidente Sergio Buscatti, nella quiete della campagna al tramonto, dopo saluti di benvenuto a Soci ed Ospiti, ripercorrendo le prime settimane del suo mandato ha illustrato lo stato dei progetti. Dopo il lungo periodo di pandemia e difficoltà di incontri in presenza, parrebbero tornati segni di interessamenti e proposte d’ingressi. Un primo passo di maggiore attenzione all’effettivo considerato da tutti i soci obiettivo primario.

Il Club intenderebbe poi impegnarsi con l’opinione pubblica ad una certa continuità con l’anno precedente, con sostegno dell’Istituto Medie Superiori Arimondi Eula e l’apporto di Mai più Sole sul tema della “Violenze di mano … violenza di mente”. Anche sul lato oscuro, quindi, della Rete. Un aiuto ai giovani ed a genitori ed insegnanti tramite incontri a tavoli di lavoro con staff di esperti esterni e soci, genitori e docenti in sala del Centro Culturale, concessa in uso dal Comune, e dopo. con le scuole in Istituto. Proseguendo sul tema ambiente si prevedono iniziative di valorizzazioni del Maira e figura di “Re Cit”, un contributo a sensibilizzazione del rinato interesse della nostra comunità nel rapporto con il Maira e l’ambiente. Il tesoriere Monasterolo ha poi illustrato, durante la conviviale, il bilancio previsionale annuale con approvazione unanime del tutto.

La settimana successiva, mercoledì 7 settembre, Anselmo Arlandini, Governatore 22-23 del Distretto Rotary 2032 e socio del R.C.Genova Est ha incontrato i soci di Savigliano. Era accompagnato da segretario distrettuale Tullio Vernazza anch’egli di Genova e l’assistente del gruppo Langhe Roero Fabrizio Costa del Canale Roero. La visita del governatore è l’evento più solenne ed importante per la vita di un Club e l’incontro è avvenuto a La Porta delle Langhe con saluti di benvenuto del presidente Sergio Buscatti, dirigenti, consiglio direttivo, consorti e soci. La serata si è svolta piacevolmente e secondo la tradizione rotariana. Al di là dell’ufficialità e del desiderio di fare un bilancio delle iniziative e conoscere meglio quelle da realizzare, è stato un incontro che ha messo al centro la persona e il senso di appartenenza al Rotary. Dopo un esame approfondito della situazione del Club, la serata è stata introdotta ricordando che il governatore del Distretto rappresenta il presidente internazionale, Jennifer Jones, canadese e prima donna a ricoprire tale carica. Nel suo discorso il governatore Arlandini ne ha portato il messaggio e ricordato il motto di quest’anno 22-23 “Image Rotary”.

Imagine, dei Beatles è stata pubblicata nel ‘71, periodo segnato da conflitto in Vietnam, guerra fredda ed altri tragici scontri. Inno alla pace e alla fratellanza tra gli esseri umani, è forse la canzone più conosciuta e amata di John Lennon. Un brano diventato nel tempo un inno di speranza. In questa canzone, infatti, il musicista, leggendario, immagina un mondo migliore, dove non ci siano più guerre ma solo esseri umani che vivono in pace.

Senza mancare d’evidenziare quanto svolto da Rotary per debellare la Polio nel mondo e ricordando l’importante contributo italiano a una delle più straordinarie iniziative del Rotary International negli ultimi decenni: la campagna End Polio Now, “è un dovere e un piacere” ha affermato il governatore” condividere l’orgoglio dell’azione rotariana in campo internazionale ed esserne testimoni con le nostre iniziative nel lavoro, nella famiglia e nella professione, con la consapevolezza che un mondo senza il Rotary – si pensi ai milioni di bambini vaccinati contro la polio – sarebbe un mondo peggiore.”

Aggiungendo poi che, comunque, il Rotary deve dare risposte soprattutto all’oggi e a un mondo in rapida trasformazione e che il modo migliore per farlo è che Rotary International e Distretto siano coordinatori e cassa di risonanza delle iniziative dei club: è nei clubi che possono maturare le iniziative più interessanti e attuali.

L’adesione a un mondo in rapida trasformazione passa anche attraverso il Rotaract, altra importante risorsa di un club. E passa anche attraverso una strategia adeguata per quanto riguarda l’effettivo e la capacità di attirare nel Rotary nuovi e ben qualificati soci. In proposito, il governatore ha assicurato la sua adesione alle linee tracciate nella relazione presentata dal presidente Buscatti durante l’incontro con consiglio direttivo e rappresentanti di commissioni. In rappresentanza del Sindaco Antonello Portera, l’assessore alla Cultura avv. Roberto Giorsino ha ringraziato per l’approfondimento sul Rotary consentitogli dall’invito e del piacere dell’utilita’ della sala del “Culturale” concessa in uso al Club. Luca Madala. presidente del Rotaract Monviso, di cui Savigliano è padrino insieme a Saluzzo, ha assicurato disponibilità a cooperazione su programmi con maggiori coinvolgimenti anche per il saviglianese.

Nello tradizionale scambio di gagliardetti tra Governatore e Presidente è stato condivisa la convinzione della visita come un appuntamento tra amici rotariani dove, in diverse fasi si sia cercato di capire come costruire e migliorare programmi perché questi possano essere usati al meglio e rappresentare una risorsa.