A Vernante, nel weekend, tornano i colori di 'Imaginé'

Nel paese dei murales di Pinocchio due giorni di promozione degli albi illustrati con un ricco programma di proposte per tutte le fasce di età firmato noau|officina culturale



Entra nel vivo il conto alla rovescia per la quinta edizione di Imaginé|piccolo festival della narrazione per figure: martedì 13 prenderanno il via i laboratori nelle scuole dell'infanzia e primarie dei Comuni della valle Vermenagna (Roccavione, Robilante e Vernante), viatico verso il weekend di sabato 17 e 18 in cui il festival promosso e organizzato da noau|officina culturale tornerà a colorare Vernante con le sue proposte per tutte le fasce di età. Prenotazioni aperte sulla piattaforma Eventbrite.



Dopo due anni di stop per cause di forza maggiore, Imaginé torna nelle scuole della valle Vermenagna con tre laboratori: due, a cura dell'illustratrice Roberta Angaramo, coinvolgeranno le scuole dell'infanzia. Gli alunni della scuola dell'infanzia di Robilante parteciperanno al laboratorio 'A spasso con Lemmi', ispirato all'albo 'Lemmi, lento, lento' di Chiara Carminati e Roberta Angaramo (Rizzoli), mentre agli alunni delle scuole dell'infanzia di Roccavione e Vernante verrà proposto il laboratorio 'Acquarium! Pesci in poesia', ispirato all'albo 'Il Carnevale degli animali' di Chiara Carminati e Roberta Angaramo (Rizzoli). Le classi terze delle scuole primarie dei tre Comuni saranno impegnate in una lettura ad alta voce dell'albo illustrato 'Io parlo come un fiume' di Jordan Scott e Sydney Smith (Orecchio Acerbo editore) e in un laboratorio creativo a cura di noau | officina culturale.



Sabato 17 e domenica 18 Imaginé proporrà a Vernante presso il Centro Visita del Parco e il Museo Mussino numerosi appuntamenti per tutte le fasce di età; fil rouge, la riflessione sull'acqua, che a luglio è stata il cuore del workshop residenziale 'Immagini dalla riva di un fiume', condotto dall'ospite d'onore del festival, l'illustratrice Alicia Baladan. I lavori frutto del workshop costituiscono, insieme a una selezione di illustrazioni evocative dell'immaginario di Alicia Baladan legate tra loro dall'elemento acqua o da altri elementi naturali, la mostra 'Viaggio acquatico', allestita fino a giovedì 30 settembre presso il Centro Visita. In occasione del weekend di Imaginé l'esposizione, diversamente fruibile tutti i giorni negli orari 10:00-12:00 e 16:00-18:00 eccetto il giovedì, sarà aperta con orario prolungato e sarà possibile visitarla con una guida d'eccezione come Alicia Baladan, ospite d'onore del festival.



Nel weekend di Imaginé sono in calendario laboratori di stampa naturale giapponese con Simona Iorio di 'A fish on a cloud' rivolti ai bambini dai dieci anni in su e agli adulti, un workshop di urban sketching con il fumettista e illustratore Emanuele Racca per partecipanti over 14, il talk in musica 'Piccolo grande Uruguay' con Alicia Baladan e Davide Vizio di Salgari Records, rivolto a un pubblico trasversale. Non mancheranno i laboratori per bambini a cura di Alicia Baladan e Roberta Angaramo ispirati agli albi 'Lemmi, lento, lento' di Chiara Carminati e Roberta Angaramo (Rizzoli), 'L'uovo nero' (Sante Bandirali, Alicia Baladan, Uovonero Edizioni), 'La leggerezza perduta' (Cristina Bellemo e Alicia Baladan, Topipittori), i laboratori di stampa a cura di Collettivo Nerofumo e Museo Civico della Stampa di Mondovì, gestito da noau | officina culturale e l'occasione di sperimentare la tecnica dell'acquerello con l'appuntamento 'Essere acqua' a cura di Francesca Veglio, che prevede anche una lettura animata.



Grazie alla collaborazione con il festival partner Illustrada - libri per ragazzi scritti e disegnati (Mondovì, 9-11 settembre), dal quale Imaginé raccoglierà idealmente il testimone il fine settimana successivo, i due festival avranno una mostra mercato dalla regia condivisa. Sabato 17 dalle 14:00 alle 19:00 e domenica 18 dalle ore 10:00 alle ore 19:00 sotto la tettoia del Centro Visita sarà possibile scoprire i lavori di numerosi illustratori e sfogliare gli albi illustrati presso lo stand della libreria Banco di Mondovì. Dopo il successo della passata edizione torneranno le visite guidate gratuite ai murales e al centro storico di Vernante a cura di Cuneo Alps, mentre c'è aria di novità con il laboratorio artistico ambulante L’Éclaireur dell'artista visiva e videomaker Aurore Émaille.



Oltre alla mostra 'Viaggio acquatico' presso il Centro Visita del Parco sarà possibile visitare anche la mostra 'Capo Verde: un ponte tra Europa e Africa', allestita dalle Aree Protette delle Alpi Marittime. Nel fine settimana di Imaginé porte aperte anche al Piccolo Museo dei Balocchi di Vernante (piazza de l'Ala, 37), uno spazio dedicato alla collezione di giocattoli dello storico dell’arte fiorentino Giuseppe de Juliis che ha deciso di rendere fruibile al pubblico un primo nucleo dei balocchi selezionati in oltre cinquant’anni, giocattoli del secondo Novecento che hanno fatto volare la fantasia dei bambini e che in questa occasione sono esposti accanto ai libri per ragazzi del primo Novecento e a materiali sonori.