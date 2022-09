Fondazione CrSaluzzo: eventi per i giovani del territorio “possibilità di crescita e di sviluppo culturale ”

Cultura, innovazione e inclusione sono i valori che guidano le iniziative da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo dedicate alle nuove generazioni, con l’intento di farle crescere, sviluppando le proprie potenzialità per diventare protagonisti consapevoli della società promuovendo i loro talenti. Nel primo semestre del 2022, sono stati coinvolti centinaia di studenti delle scuole primarie e superiori del saluzzese.

Le iniziative nascono con l’intento di divulgare la cultura tra i giovani attraverso convegni, momenti di istruzione, concerti, fino all’animazione legata all’apprendimento della storia, dedicata ai più piccoli.

Quattro concerti organizzati dalla Toret Artist 360 di Torino hanno visto protagonisti i migliori giovani musicisti dei Conservatori del Piemonte.

Il “progetto suor Angelica”, dedicato all’omonimo melodramma di Puccini, ha presentato l’opera in chiave moderna per avvicinare le nuove leve alla musica lirica. Lo spettacolo è stato portato in scena dal coro femminile “Polimnia” che, in un moderno allestimento scenico, si è esibito nel cortile dell’Oratorio del Don Bosco di Saluzzo.

Studenti delle scuole superiori hanno partecipato nell’ambito del “Ciclo di incontri al Monastero” a conferenze dedicate all’attuale situazione geopolitica dell’Europa e ai cambiamenti climatici e le loro conseguenze sociali ed economiche con Francesco Tuccari, Sergio Soave, Pier Paolo Portinaro e Maria Lodovica Gullino.

Gli studenti del liceo Classico Bodoni di Saluzzo, nell’ambito del progetto Kalliphoria, dedicato all’Educazione alla bellezza, hanno seguito tre concerti, preceduti da altrettante lezioni introduttive su “Bach ieri e oggi”.

I piccoli alunni delle classi seconde della scuola primaria Costa, e successivamente quelli del doposcuola “Il giardino di San Nicola”, dopo aver visionato alcuni documentari e disegni animati dedicati all’archeologia e alla storia del Marchesato di Saluzzo, si sono calati nei panni di piccoli archeologi, partecipando con entusiasmo a veri e propri scavi, alla ricerca di “tesori nascosti”.

Sempre nei confronti dei giovani è stato ospitato il Premio chitarristico Lia Trucco con una serie di concerti. Chitarre protagoniste anche per l’associazione Suzuki che si occupa dell’insegnamento musicale ai piccoli, con il concerto del “Duo Buono-Galvagno”.

"Con questi eventi – dice Marco Piccat, presidente della Fondazione – intendiamo offrire nuove possibilità di crescita e di sviluppo culturale alle giovani generazioni del territorio".