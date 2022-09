Baseball Softball Skatch Boves organizza due incontri all'auditorium Borelli

Venerdì 23 settembre alle ore 21, all’auditorium Borelli, si terrà il primo appuntamento serale organizzato dal Baseball Softball Skatch Boves in collaborazione con il Comune di Boves. Una serata dal titolo “Lo sport rappresentato nelle opere d’arte a partire dal periodo Greco-Romano” a cura di Chiara Mongiardino.

Parlare del rapporto tra sport e arti figurative può far venire in mente le tornite sculture degli atleti della classicità greco-romana e le loro plastiche pose eroiche e dinamiche. Ma la questione è ben più articolata, perché lo sport ha rappresentato in molte epoche artistiche un veicolo fondamentale per esprimere idee e trasmettere messaggi, ben al di là della pura godibilità estetica. L'incontro cercherà di chiarire il complesso ma affascinante percorso che l'arte ha compiuto nel corso dei secoli legandosi all'ideale atletico. Un itinerario a tappe, dall'antichità alla street art, dove la pratica sportiva, nella sua essenza, rimane la protagonista indiscussa di un lungo e affascinante viaggio nell'arte di ieri e oggi.

Sempre venerdì 23 settembre, dalle ore 17 alle ore 18,30, all’auditorium Borelli, si terrà il secondo appuntamento pomeridiano organizzato dal Baseball Softball Skatch Boves in collaborazione con il Comune di Boves.

Questo secondo laboratorio, dal titolo “I giovani e la sessualità”, si svilupperà attraverso un dialogo con alcune ostetriche sui temi della sessualità e dei ritmi del corpo.

Incontro per ragazzi e ragazze preadolescenti e adolescenti per scardinare tabù e trovare risposte in un clima piacevole e rilassante.