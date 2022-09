I bus in val Vermenagna servono gli studenti, due lettrici: "La Regione sta cercando una soluzione ottimale"

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la lettera inviata all'indirizzo mail della nostra redazione (direttore@targatocn.it), in risposta a quella apparsa ieri (domenica 18 settembre) sul servizio di trasporto pubblico in val Vermenagna.



***



Gentile Direttore, scriviamo in risposta all'articolo apparso ieri relativo al bus delle Ferrovie dello Stato in partenza da Limone Piemonte alle 7.30 diretto a Fossano, e che serve la val Vermenagna.



Come noto la richiesta, rivolta all'assessorato regionale ai Trasporti e alla direzione regionale delle Ferrovie, é arrivata da noi mamme di ragazzi che frequentano le scuole superiori di Cuneo e che da anni si possono servire del treno delle 6:40 che parte da Limone e arriva a Cuneo alle 7:19. Le problematiche di questo servizio, emerse dal confronto con molte famiglie, sono soprattutto relative al fatto che i ragazzi devono trascorrere molto del loro tempo "girovagando" in attesa che le lezioni inizino, senza considerare che, soprattutto coloro che abitano nelle frazioni, sono costretti ad alzarsi molto presto la mattina. Inoltre, il servizio di trasporto Ferroviario per il ritorno alle abitazioni alla fine delle lezioni (treno che parte da Cuneo alle 13.50) consente loro di arrivare a casa non prima delle 14.45.



Essendo impossibile anticipare il treno del ritorno abbiamo chiesto di poter usufruire di un servizio piu' adeguato alla mattina. L'Assessorato ai Trasporti e la direzione delle Ferrovie Regionali hanno prontamente preso in considerazione questo problema e ci hanno appoggiato nella ricerca di una soluzione.



Quello che accade in questi giorni é un tentativo di capire come fare funzionare il servizio in maniera ottimale, quanti ragazzi possono effettivamente utilizzarlo in base agli orari e ai tempi di percorrenza. Attualmente l'orario di arrivo alla stazione di Cuneo é consono per l'inizio delle lezioni solo per i liceali e non per chi frequenta istituti piu' lontani dalla stazione. A giorni finiranno i lavori del cantiere di Corso Francia e ciò consentirà una maggiore fluidità del traffico stradale, permettendo l'arrivo del bus con anticipo. Inoltre il secondo bus previsto per la tratta, valutato necessario stimando il numero di studenti che dalla nostra Valle raggiungono Cuneo, dal 26 settembre partirà direttamente da Robilante.



E' chiaro che ogni tipo di modifica può accontentare qualche d'uno e scontentare altri ma ci teniamo a sottolineare quanto sia importante aiutare i ragazzi che si impegnano a frequentare le scuole superiori. Per loro non è una scelta andare a scuola; non dimentichiamo che sono obbligati fino ai 16 anni e affrontare i cinque anni del corso di studi in maniera serena, al fine di evitare che tanti di essi decidano di non teminare le scuole anche per una difficoltà oggettiva di logistica, sarebbe cosa molto importante.



Ogni anno molte famiglie che abitano in montagna decidono di cambiare vita lasciando le proprie abitazioni e spostandosi più a valle pur di aver servizi più adeguati. Ci teniamo a sottolineare, comunque, come le Istituzioni siano state presenti in questo contesto e come ci abbiamo supportato in maniera sensibile e propositiva, nel tentativo di istituire un servizio consono alle esigenze dei giovani che sono, non dimentichiamolo, il futuro della nostra Valle.



Grazie,

Marina Bonzani e Vivica Bottero