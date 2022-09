Vertice sul Tenda in Prefettura a Cuneo. L'assessore Gabusi: "Per il territorio sarà l'ultimo inverno difficile" [VIDEO]

In Prefettura vertice sul Tenda, a due settimane dall'ultima conferenza intergovernativa che ha approvato il progetto del viadotto a scavalco della frana, all'uscita del tunnel.

In presenza anche il commissario straordinario per l'opera, ingegner Nicola Prisco. Ed è da lui che i sindaci della valle vogliono risposte e chiarimenti. Erano presenti tutti: da Limone Piemonte a Vernante, da Robilante a Roccavione, fino a Borgo San Dalmazzo e a Cuneo.

Perché la galleria del Tenda è indispensabile a tutto il Cuneese.

Presente anche il presidente di Confindustria e della Camera di Commercio di Cuneo Mauro Gola. Le risposte di Prisco sono attese anche dal mondo produttivo.

L'assessore regionale ai Trasporti, Marco Gabusi, ai microfoni di Targatocn ha ringraziato il commissario per la sua presenza a Cuneo. Ma, soprattutto, ha sottolineato come il prossimo sarà l'ultimo inverno difficile per il territorio.

Da fine 2023 il collegamento riprenderà. E nel frattempo saranno i treni la risposta migliore. Quattro coppie al giorno per servire meglio il territorio, interlocuzioni in corso con la Francia per ritarare gli orari e la promessa, nonostante l'importante sforzo economico richiesto, che i collegamenti ferroviari verranno mantenuti anche quando l'opera del Tenda sarà completata.