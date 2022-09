In arrivo un autunno ricco di opportunità con AFP

L’AFP Centro di Verzuolo ha in programma, con partenza in autunno entro metà ottobre, un percorso formativo altamente qualificato, in grado di fornire agli allievi esperienze e conoscenze che consentono inserimenti lavorativi immediati anche nel nostro territorio.

Il Corso di specializzazione IFTS - TECNICHE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE E LA LOGISTICA avrà una durata di 800 ore, di cui 400 ore saranno di formazione esterna (stage) svolta presso un'impresa con la modalità dell’alternanza scuola-lavoro e con la possibilità di essere assunti dalle aziende con contratto di apprendistato.

L’esperto in Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica interviene nelle attività di approvvigionamento, organizzazione della rete distributiva e delle spedizioni, adottando le soluzioni e gli strumenti più idonei alla realizzazione del ciclo logistico anche in un'ottica di Lean Thinking.

Un percorso gratuito, modulare e flessibile, che permette di sviluppare un pensiero sistemico quanto mai necessario nel mondo del lavoro odierno e che fornisce competenze in diversi ambiti: dalla logistica della distribuzione (coordinamento delle attività di smistamento, movimentazione e stoccaggio delle merci, gestione delle relative informazioni; pianificazione strategica del modello logistico più adatto adeguando, rispetto a tali necessità, l'efficacia e l'efficienza del processo di rifornimento delle merci); alla logistica integrata (gestione della supply chain con programmazione e controllo del flusso e dello stoccaggio di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, e gestione dei relativi flussi informativi.

Pianificazione della rete distributiva); passando per la logistica intermodale (programmazione delle operazioni (tempi, modi, costi) di carico, scarico, trasporto e movimentazione merci e adempimento delle procedure doganali, assicurative e bancarie per il trasporto internazionale).

Un'occasione che permette di acquisire molteplici competenze, utili per potersi inserire in diverse realtà aziendali e occupare collocazioni organizzative differenti.

