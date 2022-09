Prevenzione per il tumore al seno a Boves con la clinica mobile

Giovedì 29 settembre, a Boves, sarà possibile effettuare esami diagnostici per la prevenzione verso i tumori al seno. In in piazza Italia sarà infatti allestita una clinica mobile. L’iniziativa, proposta da WelfareCare, darà la possibilità a 50 donne di effettuare un esame senologico gratuito, con mammografie ed ecografie e completo di referto.

Per partecipare è necessario possedere i seguenti requisiti:

- Età compresa tra i 35 ed i 45 anni al momento della prenotazione e della visita - Non aver effettuato mammografie negli ultimi 12 mesi

- Essere residenti nel comune di Boves

- Non essere già inserite nei protocolli di screening del SSN (anche per familiarità)

Le prenotazioni saranno disponibili a partire dal 22 settembre sul sito https://prenota.welfarecare.org/

Tuttavia l’evento di screening sui tumori al seno non sarà l’unica iniziativa messa in campo dall’Amministrazione bovesana. Prosegue infatti "TAGLIAMO… PER BENE", la raccolta di capelli in favore della Onlus “Un Angelo per capello” di Santeramo in Colle (BA), che si occupa di fornire gratuitamente parrucche a chi è in trattamento chemioterapico.

«Nei mesi scorsi sono state effettuate diverse donazioni che hanno permesso di consegnare già 40 trecce all’Associazione. A breve faremo una nuova spedizione, visto che abbiamo già raccolto altre 20 trecce. Chi volesse donare può farlo contattando l’ufficio Sociale del Comune » dichiarano il sindaco Maurizio Paoletti e l’Assessora al Sociale Enrica Di Ielsi.

Grazie alla donazione di Gianni Gandolfo di Cuneo, il comune di Boves mette a disposizione un centinaio di parrucche da donare ai malati oncologici (donne e uomini) in terapia per coloro che soffrono di alopecia. Per chi è già in trattamento, basta fare richiesta in Comune (ufficio sociale) o tramite medico di base.