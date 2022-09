Saluzzo intercetta fondi: in otto anni 47 milioni alla capitale del Marchesato

Poco meno di 47 milioni di euro.



Per la precisione 46 milioni 829 mila 705 euro.



È la cifra che il Comune di Saluzzo, con i suoi due enti strumentali Fondazione “Bertoni” (943 mila 549 euro) e Fondazione “Apm”( 798 mila 33 euro) ha raccolto attraverso bandi e linee di finanziamento da enti terzi, cioè risorse che altrimenti non sarebbero entrate nel bilancio comunale e che non sarebbero andate a beneficio anche dell’area saluzzese, le cosiddette “Terre del Monviso”.



Cinque le maggiori “fonti” di approvvigionamento. Si tratta di denaro proveniente dall’Europa, il principale contribuente con 14 milioni 70 mila euro dal 2014 al 2022, attraverso i bandi Alcotra e con altri progetti, dei fondi del Pnrr, dalla Regione Piemonte, di quelli ottenuti dalle fondazioni bancarie e dai ministeri.



Tra i progetti europei che hanno portato risorse e sviluppato azioni vi sono “VéloViso”, “Com.Viso”, il “Piter Terres Monviso” il “Fami Buona Terra” e tanti altri.



Nello stesso lasso di tempo, al secondo posto tra chi ha concesso maggiori finanziamenti al Comune di Saluzzo c’è la Regione Piemonte con 12 milioni 101 mila 84 euro, di cui 9 milioni 488 mila 885 euro in conto capitale, cioè per investimenti, e 2 milioni 612 mila 199 per coprire le spese correnti. Il terzo fattore che ha portato più soldi alle casse municipali è stato il Pnrr che negli ultimi mesi ha portato quasi 10 milioni di euro.



Nel dettaglio 9 milioni 813 mila 959 euro. Cinque i filoni principali: rigenerazione urbana, riqualificazione di scuole, parchi e giardini, Green community e accoglienza lavoratori stagionali. I vari ministeri di Roma hanno contribuito al totale con 7 milioni 283 mila 222 euro, di cui 7 milioni 102 mila 222 sono arrivati dal 2019 ad oggi come “bonus” per la fusione con Castellar. Dal 2014 infine sono arrivati 1 milione 819 mila 858 euro dalle fondazioni bancarie: Fondazione CrS (806.400) Fondazione CrC (308.458), Fondazione CrT (186.000) e Compagnia di San Paolo (519.000).