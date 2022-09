"Il più felice dei tre": commedia solidale a Bagnolo Piamonte

La Compagnia Teatrale "Teatro del Marchesato" interpreterà la commedia comica "Il più felice dei tre" di Eugène Labiche, venerdì 23 settembre 2022 alle ore 21,00, presso il teatro "Silvio Pellico " di Bagnolo Piemonte. Regia è di Ugo Rizzato. L'ingresso è libero.

La manifestazione è promossa da Cecy Onlus in collaborazione con il Teatro del Marchesato e con il patrocinio del Comune di Bagnolo Piemonte.

Teatro solidale per il Nepal

Durante lo spettacolo verrà fatta una breve presentazione dei progetti di solidarietà di Cecy Onlus in Nepal: una nuova scuola per uno sperduto villaggio nelle montagne nepalesi e la casa famiglia "Dil Kumari", che accoglie bambini in stato di abbandono.

Per Cecy Onlus il ritorno a Bagnolo Piemonte è occasione di ringraziamento per il generoso sostegno di molte persone che, a partire dall'ottobre 2015 con la manifestazione "Bagnolo 's Got Talent" e poi con la corsa podistica non competitiva del trentennale della Croce Verde (5 ottobre 2019), hanno aiutato a realizzare numerosi progetti solidali.

La trama

Un triangolo amoroso sapientemente ridisegnato dal grande maestro del vaudeville: Eugène Labiche.

Con irriverente comicità l'autore intrappola nei loro ruoli le vittime inconsapevoli costringendoli a ripetere errori e impedendo loro di svestire i panni del marito, della moglie e dell'amante, ovvero: Marjavel, Hermance ed Ernest, il triangolo lui, lei e l'altro.

Sulla giostra del quotidiano salgono le figure strabilianti di personaggi divertentissimi, scombussolando inconsciamente e fatalmente la routine: dalla strampalata coppia di domestici alsaziani alla scaltra cameriera Petunia, lo spudorato amico del padrone di casa, e non di lui soltanto: Jobelin, infine la romantica e passionale Bèrth, cugina di secondo grado di Ernest.

Nell'irrefrenabile susseguirsi di colpi di scena l'interrogativo rimane uno solo: chi è il più felice dei tre?

Personaggi ed interpreti

Alphonse Marjavel: Lionello Nardo

Hermance Marjavel: Gabriella Molineri

Ernest Jobelin: Ugo Rizzato

Jobelin: Giorgio Lusso

Bèrthe Jobelin: Chiara Miolano

Krampach: Marino Felice Galizio

Petunia: Roberta Ramundi

Lisbeth: Francesca Luciano





Regia: Ugo Rizzato





Luci e suoni: Franco Carletti

Scenografia: Ugo Rizzato e Marino Felice Galizio

Costumi: Daniela Roasio