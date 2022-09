Vieni a raccogliere le mele direttamente in campo

Produttori di mele che da generazioni vivono e coltivano nella Valle Varaita.

“Il nostro scopo è quello di valorizzare e tutelare la Mela della Valle Varaita, proprio per questo abbiamo pensato di organizzare questo evento e far toccare con mano i nostri prodotti.

Da lunedì 26 settembre a sabato 8 ottobre sarà possibile raccogliere la vostra cassetta di mele direttamente in campo. Iniziativa aperta a tutti, vi aspettiamo numerosi!”.

In alternativa le mele saranno anche disponibili nei punti vendita di:

Borgo San Dalmazzo, in Corso Nizza 13 (rotonda Porta delle Alpi) - Cell. 388-9077240

Piasco, in strada dei Campassi - Tel 0175-79271

Per forniture all'ingrosso chiamare il numero 340-5513871

Email: giurset@libero.it