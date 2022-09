A Bra il 7° meeting provinciale degli insigniti onorificenze cavalleresche e decorati

Nell’occhiello sinistro della sua giacca blu c’è il distintivo di Cavaliere che ha ricevuto dallo Stato italiano per aver testimoniato il senso di appartenenza al Paese, attraverso l’impegno profuso nel lavoro e nella vita quotidiana per la costruzione di una società migliore. Stiamo parlando di Stefano Milanesio, il delegato intercomunale di Bra dell’ANIOC, che invita i numerosi associati al 7° meeting provinciale che si terrà a Bra domenica 16 ottobre.

Si tratta di un evento di cui essere orgogliosi per i Decorati, gli Insigniti di Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, i Cavalieri del Lavoro, i Maestri del Lavoro, i Cavalieri dell’Ordine di Malta, i Cavalieri dell’Ordine del Santo Sepolcro, i Cavalieri dell’Ordine Costantinia ecc., tutti radunati sotto il tetto dell’ANIOC e una scritta che dice: “La Cavalleria è simbolo di amicizia universale” .

Che cos’è l’ANIOC? Lo spiega il cavaliere Milanesio: “L’ANIOC è l’Associazione Nazionale degli Insigniti di Onorificenze Cavalleresche. Come primaria missione intende svolgere un ruolo catalizzatore ed aggregare le migliori risorse umane, persone disposte a collaborare per promuovere iniziative a favore della collettività, con particolare attenzione alle fasce più deboli, a consolidare i legami di amicizia, fratellanza e di stima tra persone di indiscussa lealtà e serietà, portatori di valori di moralità e solidarietà sociale” . Aggiungendo: “Per questo 7° meeting provinciale che coincide con il 2° meeting intercomunale di Bra, le Delegazioni e le Associazioni, sono invitate a presentarsi con il proprio labaro. Tutti gli Insigniti dei vari Ordini sono autorizzati a presenziare con le loro divise ed insegne” .

Ritrovo in piazza XX Settembre, alle ore 10, a cui seguirà deposizione di un omaggio floreale al monumento ANIOC; ore 10.30 Santa Messa presso la chiesa dei Battuti Bianchi (corso Cottolengo, 6); ore 11.45 foto ricordo e sfilata con banda musicale fino a raggiungere il monumento dei Caduti per la Libertà dove verrà deposta una corona di alloro; ore 12.30 pranzo d’onore presso il ristorante Victor (Narzole, località Chiabotti, 10) con possibilità di iscrizione fino al 30 settembre.

Insomma, gli ingredienti per una bella festa ci sono tutti. Da qui l’invito del Cavaliere Stefano Milanesio agli insigniti di nuova e vecchia nomina: “Iscrivetevi all’ANIOC per fare in modo che questo sodalizio diventi sempre più grande e generoso verso i più deboli. Il nostro rango ci impone di essere altruisti e sporgere la mano a chi ha bisogno. Cavalieri si nasce e si diventa!”.