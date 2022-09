Quad MotoASI - Seconda posizione, a Refrancore, per Daniel Dalmasso

Domenica 18 settembre si è disputata, a Refrancore d’Asti, in una bella e calda giornata, salvo nelle prime ore della mattinata, una delle ultime gare del Campionato Quad MotoAsi, al quale è iscritto il conduttore rossanese Daniel Dalmasso.

Dopo aver conseguito il secondo tempo nelle qualifiche, Daniel Dalmasso (Scuderia Draghi Rossi) parte largo e sbaglia la staccata al termine del rettilineo di partenza, transitando sullo sporco, pur rimanendo quarto a fine curva, affiancato al terzo. Nel rettilineo successivo riesce a conquistare la terza posizione e si ricongiunge a Gullo ma, anche se spinge fino all’ultimo per cercare di superarlo, non vi riesce, chiudendo alle spalle di Riccardo Lami (HP4 Off Road) ed al compagno di club di Lami, Riccardo Gullo.

In gara due il rossanese sceglie un altro punto di partenza e curva al via in seconda posizione, cercando di mantenere il ritmo di Lami, ma anche a causa della polvere, pur riducendo le distanze dal capofila, rimane secondo, conquistando così la seconda piazza, alle spalle di Riccardo Lami.

Quest’ultimo si aggiudica così l’ennesima la gara, confermandosi al comando del campionato, con Daniel Dalmasso in seconda posizione.

“Il percorso di gara è stato bagnato molto dagli organizzatori - ha riferito Daniel Dalmasso -. Nonostante ciò la polvere si è sollevata ugualmente, permettendo comunque una buona visibilità, ma solamente se si riusciva a rimanere a breve contatto con il diretto avversario, perché altrimenti era un po’ difficile vedere bene il tracciato. Sono contento e soddisfatto del risultato conseguito, anche se il campionato è ormai andato. Onore al merito a Riccardo Lami, che si è dimostrato il più costante ed il più veloce”.