Riparte il corso di musica della Banda Musicale di Mondovì

Le iscrizioni sono aperte a tutti: bambini, ragazzi ed adulti, che nella sede del sodalizio potranno ricevere lezioni individuali di teoria - solfeggio ed imparare a suonare i vari strumenti che compongono la banda (flauto, clarinetto, sassofono, tromba, trombone, eufonio e bassotuba). Lo scopo dell'iniziativa è quello di avvicinare sempre più persone al mondo della musica e della banda in particolare, aiutare i nuovi allievi ad accrescere le proprie capacità musicali e perfezionare chi ha già intrapreso un percorso musicale.

La Banda Musicale di Mondovì, come da molti anni a questa parte, propone anche per quest'anno scolastico 2022/2023 il corso di orientamento musicale ad indirizzo bandistico.

Il corso sarà tenuto da docenti professionisti diplomati: il prof. Maurizio Caldera per gli ottoni, il prof. Alessio Mollo per le ance, e Giorgia Garelli per il flauto. Alla fine delle lezioni gli allievi potranno entrare tra le fila della Banda Musicale e cimentarsi tra i vari brani del repertorio, che spazia dalla musica classica al pop, senza tralasciare le colonne sonore più famose ed il jazz.