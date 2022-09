Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, mercoledì 28 settembre, per l’incendio di un deposito di fieno in località Bossolaschetto nel comune di Bossolasco, in alta Langa.

Le fiamme, sviluppatesi in modo piuttosto violento, hanno impegnato a lungo squadre giunte da Alba, Ceva e Dogliani.

Il rapido intervento dei pompieri ha permesso di circoscrivere l’incendio, ma non si è purtroppo evitare la morte di alcuni agnelli, anche se la maggior parte di essi sono stati tratti in salvo.