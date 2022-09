C'è la Settimana per l’Allattamento Materno: iniziative ad Alba, Bra e Verduno

Dal 1° al 7 ottobre si celebra la "Settimana mondiale per l’Allattamento Materno", occasione per rafforzare il ruolo delle figure coinvolte nella protezione, nella promozione e nel sostegno dell’allattamento ai diversi livelli della società.

L'obiettivo è sensibilizzare, informare e incoraggiare i governi, i sistemi sanitari, i luoghi di lavoro e le comunità per incrementare le situazioni in cui le famiglie possano trovare sostegno all’allattamento nell’epoca post pandemica.

L’ASL CN2 aderisce a tale iniziativa e invita future e neomamme, papà, famiglie e la popolazione in generale a parlarne con operatori esperti del Dipartimento Materno Infantile (nello specifico dei servizi S.C. Ostetricia e Ginecologia, S.C. Pediatria e neonatologia, e del Consultorio Familiare Alba e Bra) nelle giornate a seguire indicate: lunedì 3 ottobre dalle ore dalle ore 8.30 alle ore 12 presso la Casa della Comunità di Bra, in via Vittorio Emanuele II°, 3; mercoledì 5 ottobre dalle ore 8 alle ore 12 presso la Casa della Comunità di Alba, in via Pierino Belli, 26; giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 16 all'ospedale di Verduno (ingresso S. Vittoria).