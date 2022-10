A Cuneo il nuovo percorso di gruppo di MINDFULNESS

A ottobre ripartirà a Cuneo il percorso di mindfulness in presenza: saremo negli accoglienti locali di Studio Emovere nel centro della città, tutti i giovedì sera dalle 19.15 alle 21.15 a partire dal 13 Ottobre. Mindfulness significa consapevolezza e presenza mentale, ossia la capacità di prestare attenzione a ciò che accade dentro di noi e all’esterno, connettendoci con il qui e ora. Il percorso durerà due mesi in cui i partecipanti sperimenteranno una serie di pratiche di meditazione per coltivare l’equilibrio psico-fisico, prendersi cura della propria salute e contrastare lo stress.



Il percorso è indicato per chi soffre di stress acuto o prolungato, di problematiche psicosomatiche, ansia, disturbi del sonno e per tutti coloro che svolgono una professione ad alto carico emotivo (insegnanti, educatori, medici, infermieri, psicologi). Esso si articola in 8 incontri di gruppo (circa 10 persone) a cadenza settimanale della durata di 2 ore e di una giornata intensiva di 7 ore che si terrà in una splendida cascina immersa nel verde. Vengono inoltre proposte delle pratiche da svolgere individualmente tra un incontro e l’altro finalizzate a risvegliare la consapevolezza corporea, emotiva, cognitiva e relazionale.



Gli incontri saranno condotti dalla dott.ssa Benedetta Vicino, psicologa e psicoterapeuta, insegnante di mindfulness secondo le linee guida internazionali.



Per saperne di più è possibile partecipare all’incontro di presentazione gratuito di giovedì 29 settembre, ore 19:15 presso lo Studio Emovere, in Corso Solaro 4, Cuneo.



Per partecipare all’incontro di presentazione è necessario iscriversi inviando una mail a mindfulness.studio.emovere@gmail.com. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il pieghevole o contattarci al 347-7202831.