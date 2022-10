E' in programma il prossimo sabato 8 ottobre, alle ore 16.30, presso Palazzo Mathis di Bra, in piazza Caduti per la Libertà, la presentazione del nuovo libro di Giuseppe Abram, “Versi in pantofole", promossa dalla Città di Bra in collaborazione con le associazioni Cenacolo Clemente Rebora e Massimiliano Kolbe.

L’autore dialogherà con Antonio Scommegna e Maria Franca Dallorto Peroni. Ingresso libero, info presso l'Ufficio Turismo (0172/430185, www.turismoinbra.it).