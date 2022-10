Il Comitato per il Parco Fluviale di Fossano, con il supporto della fondazione CRF, invita ad "Arte nel Parco"

Il Comitato per il Parco Fluviale di Fossano, dopo le partecipatissime giornate di visita alla foresta fossile del 15 maggio e dell'inaugurazione del laghetto delle libellule del 28 maggio, e dopo il grande successo della seconda edizione di "Viviamo il Parco" di domenica 2 ottobre, propone per venerdì 7 ottobre una escursione artistica in cittá.

Presso la chiesa dei Battuti Rossi si terrà infatti "Arte nel Parco", una performance interdisciplinare tra musica, fotografia e letteratura evocativa del ricco ambiente naturale presente sulle sponde fossanesi del fiume Stura.

Alle splendide immagini di Costanza Bono si interfacciano brani e intermezzi musicali a cura del suo Massimino/Ramonda e letture di passi poetici a cura del circolo letterario cittadino 'tra le righe", nato al liceo Ancina ma allargatosi da qualche mese alla comunità di Fossano.

Dalle ore 21 ed a ingresso libero, il collettivo, reduce dall'obiettivo raggiunto della adesione del Comune di Fossano all'ente di gestione del parco naturale regionale Gesso-Stura, con la votazione all'unanimitá in consiglio comunale della proposta di convenzione, che sta venendo via via sottoscritta da tutti gli altri comuni dell'ente, invita la popolazione a partecipare all'incontro artistico, molto coinvolgente ed evocativo.