All'Iris di Dronero l'omaggio a Pasolini in occasione dei 100 anni dalla sua nascita

Un omaggio a Pasolini. In occasione dei 100 anni dalla sua nascita, Il Comune di Dronero in collaborazione con il Cinema IRIS e grazie al supporto della Cineteca di Bologna propone a proiezione di due dei suoi capolavori in versione restaurata:

- Venerdì 7 ottobre, alle ore 21 proiezione di ACCATTONE, esordio capolavoro ed una delle opere più rappresentative degli anni ’60. Accattone è un "ragazzo di vita": ladro, teppista, magnaccia quando può, che un giorno si invaghisce però della ragazza che intendeva derubare.

- Venerdì 14 ottobre, alle ore 21, proiezione di MAMMA ROMA, un confronto passionale con l’etica e l’amore per un figlio che passa per il Pasolini e la Magnani. Una prostituta, Mamma Roma, abbandona il marciapiede dopo il matrimonio del suo protettore e inizia una attività onesta. Suo figlio non l'ama, la donna tuttavia vuole assicurargli un futuro senza problemi e gli trova un impiego. Ma il ragazzo preferisce rubare.

"Pier Paolo Pasolini, nato il 5 marzo del 1922, è stato innanzi tutto un grande protagonista della comunicazione" - si legge sul comunicato stampa - "Incurante dello scandalo che suscitava in una società italiana profondamente retriva, ha sperimentato tutti i linguaggi. Attraverso poesia, cinema, riflessioni, corsivi, le invettive affidate a giornali, periodici, convegni e le apparizioni televisive, Pasolini ha passato al setaccio tutti gli aspetti più urticanti e contraddittori della realtà del suo tempo."

Le proiezioni verranno introdotte da Giacomo Giraudo laureato nel 2021 al DAMS di Torino ed attualmente studente di Giornalismo e Cultura Editoriale presso l'Università degli Studi di Parma.

Ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti. Per maggiori informazioni contattare il Cinema Iris 3935625551.