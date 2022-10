Bra, piazza Caduti si tinge di blu per la campagna “Uniti per la dislessia”

La dislessia è un disturbo specifico dell’apprendimento che incide sulla capacità di leggere, e talvolta pure di scrivere, in modo corretto e fluente. Oggi il problema colpisce almeno il 10 percento della popolazione mondiale.

Per sensibilizzare le persone su questa tematica è stata istituita la Giornata internazionale dedicata alla dislessia, che ricorre l’8 ottobre.

Nell’occasione, anche la città di Bra ha deciso di aderire alla campagna “Uniti per la dislessia” lanciata dalle associazioni Disfam e OIDEA e, come migliaia di città in tutto il mondo, tingerà di turchese – colore che simboleggia la campagna di sensibilizzazione – le luci che usualmente illuminano piazza Caduti per la Libertà e i portici di Palazzo Garrone. In questo 2022, per la prima volta, si terrà un evento pubblico per la sensibilizzazione sul tema della dislessia anche nella sede delle Nazioni Unite di New York.