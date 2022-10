"Coloratissimo Autunno": in mostra a Fossano le eccellenze del territorio nell'annata nera dell'agricoltura

L’esplosivo aumento dei costi energetici fa lievitare la spesa alimentare delle famiglie con un impatto pesante sui consumi, oltre ad alimentare speculazioni sui prezzi e ingiustificati cali dei compensi riconosciuti agli agricoltori. È quanto rileva Coldiretti Cuneo alla vigilia di “Coloratissimo Autunno”, la kermesse che questo weekend porterà a Fossano i sapori dell’autunno Made in Cuneo.

In piazza Dompè, cuore della manifestazione, sabato 8 ottobre dalle ore 15 alle ore 21 e domenica 9 ottobre dalle ore 9 alle ore 18.30, andrà in scena la mostra mercato delle eccellenze del territorio con i produttori agricoli di Coldiretti Campagna Amica e Slow Food Fossano; domenica alle ore 17.30 inizierà la tradizionale vendita all’incanto della frutta e verdura esposta.

Durante la mostra mercato, i bambini potranno vivere un percorso esperienziale per imparare, divertendosi, il mestiere dell’allevatore e dell’agricoltore: grazie all’azienda agricola Tortalla, fattoria didattica del circuito “Educazione alla Campagna Amica”, i bambini andranno alla scoperta di asini e capre e scopriranno le attività in stalla a partire dalla mungitura, mentre con Slow Food Fossano si cimenteranno con le attività dell’orto didattico dimostrativo.

I bambini che parteciperanno a questo percorso riceveranno in dono le mele offerte dall’azienda agricola Francesco Bodrero della Coldiretti, al motto “Coltivare non costa solo sacrifici”, per invitare le famiglie a mangiare prodotti a Km zero e sostenere così l’agricoltura del nostro territorio, in crisi oggi più che mai.

“È stata un’annata complicata – spiega Raffaele Tortalla, Presidente Coldiretti di Zona Fossano – a causa della siccità e della sempre più complicata gestione della manodopera, soprattutto nel comparto ortofrutticolo; a ciò si sommano le difficoltà economiche, con una forbice esagerata tra la remunerazione (ridicola) del prodotto agli agricoltori e il prezzo (altissimo) pagato dai consumatori finali, che ben testimonia gli squilibri esistenti lungo la filiera, contro cui Coldiretti si batte da tempo”.

“Siamo lieti di essere partner di una manifestazione storica, a fianco dell’Amministrazione comunale e in collaborazione con la Condotta Slow Food di Fossano – commenta Corrado Bertello, Segretario Coldiretti di Zona Fossano – per dare valore all’agricoltura locale e far conoscere e apprezzare le sue eccellenze al grande pubblico, ancor più in un momento buio come quello che viviamo, tra costi alle stelle e grande incertezza per il futuro del nostro agroalimentare”.

Per maggiori informazioni visitare il sito web https://cuneo.coldiretti.it