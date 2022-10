Ultimissimi posti! IscriviTi subito per diventare PROGETTISTA MECCATRONICO

PROGETTISTA MECCATRONICO

Un lavoro sicuro, vicino a casa e ben retribuito, con possibilità di carriera! Cosa aspetti?

Robot, PLC, automazione, informatica, oleopneumatica, elettronica, meccanica… sono ambiti di tuo interesse.

Sappi che molte aziende ti stanno aspettando!

Questo profilo è ricercatissimo: il progettista meccatronico trova collocazione negli uffici tecnici delle imprese manifatturiere o di servizi di automazione all'impresa.

Il Progettista Meccatronico, sulla base di specifiche tecniche assegnate, progetta l'interfacciamento e il software per la gestione dei componenti del sistema, anche mediante l'utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative per l'interazione tra i processi di lavoro.

Sono 1.000, che si svolgeranno a Dronero, in via Meucci 2, presso lo storico CFP dedicato a “Don Michele Rossa” ore di cui 360 di stage.

Il corso, (che si sviluppa in 1000 ore di cui 360 ore di stage aziendale), si rivolge a diplomati/qualificati in ambito industriale e viene progettato e realizzato in collaborazione con le Aziende del territorio e Confindustria.



ULTIMI POSTI DISPONIBILI.

Iscriviti subito!



Consulta la scheda del corso:

http://www.afpdronero.it/index.php?module=courses&method=detail&id=8



CONTATTI: Via Meucci 2 – 12025 DRONERO (CN)

Tel. 0171 918027 e-mail: centro.dronero@afpdronero.it.