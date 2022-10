Il Covid-19 cresce anche in Granda: ancora nessuna allerta specifica

Il Piemonte presenta un’incidenza di 740.3 casi ogni 100.000 abitanti (diagnosi settimana 3-9 ottobre), a fronte del valore nazionale di 486.4.



L’occupazione dei posti letto ordinari alla data del 10 ottobre si attesta al 9.7% (il valore nazionale è 9.4 %) e quella delle terapie intensive al 2,5% (il valore nazionale è 2.2%), mentre la positività dei tamponi è al 13%.



In Regione, nel periodo dal 3 al 9 ottobre, i casi medi giornalieri dei contagi sono stati 4.519. Nello specifico della provincia Granda sono 564, per un totale di 1797 e un valore di crescita di +512.



Nella settimana in oggetto l’incidenza regionale (ovvero l’incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è stata 740.3, in aumento (+40.8%) rispetto ai 525.6 della settimana precedente.



Nella fascia di età 19-24 anni l’incidenza è 420.8 (+54%). 709.7 (+31,7%) nella fascia 25-44, 908 (+ 42,7%) tra i 45 ed i 59, 952.6 (+54,7%) nella fascia 60-69, 951.5 (+63,5%) nella fascia 70-79 e, infine, 757.3 (+ 60,7%) nella fascia over80.



In età scolastica, nel periodo dal 3 al 9 ottobre, l’incidenza rispetto alla settimana precedente è in diminuzione in tutte le fasce di età, tranne che in quella 0-2 anni.



Nel dettaglio: nella fascia di età 0-2 anni l’incidenza è 257.1 (+20%), nella fascia 3-5 anni si registra un’incidenza di 156.6 (-8%), nella fascia tra i 6 ed 10 anni l'incidenza è 229.5 (-27,2%), nella fascia 11-13 anni l'incidenza è 408.4 (-20%), nella fascia tra i 14 ed i 18 anni l’incidenza è 392.9 (-2,5%).