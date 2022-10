Sold out all'Iris di Dronero per l'inizio della rassegna magica di Blink con i Disguido

Complici nell'aver creduto ad un magico, folle e bellissimo sogno. Complici nel non lasciarlo svanire.

Sold out sabato sera, 15 ottobre, all'Iris di Dronero. Ad esibirsi i Disguido, al secolo Guido Marini e Isabella R. Zanivan, coppia sul palco e nella vita. Il loro spettacolo, dal titolo "Disillusion", ha inaugurato la rassegna magica Sim Sala Blink del "Circolo Magico più felice del Mondo", come recita il motto di Blink.

Una magia fatta di semplicità e di inaspettati, sorprendenti colpi di scena. Un raffinato omaggio al cinema con divertenti momenti che, nei gesti e nei modi d'interpretare, hanno saputo essere comunicazione oltre le parole. Di loro la sintonia, quella voglia di meravigliarsi e di meravigliare il pubblico.

La rassegna SIM SALA BLINK ha quindi dato il via ad una nuova stagione, ricca di spettacoli con artisti internazionali. È iniziata, inoltre, anche l'attività con i soci e, a partire da martedì 25 ottobre, riaprirà anche la sQuola di magia. Per appassionati ed aspiranti maghi, è l'unica con la Q perchè insegna a guardare con occhi diversi e nuovi la realtà.

Dal 2014, Blink Circolo Magico coinvolge gli appassionati di illusionismo con spettacoli, corsi, eventi e approfondimenti. Sono 10 le lezioni previste per chi desidera frequentare la sQuola, così come i temi trattati che si svolgeranno nella magica sede di Dronero.

Nata e diretta dal pluripremiato illusionista Trabük, al secolo Alberto Del Negro, la sQuola di magia è l’unico modo per entrare a far parte dell’associazione. A fine corso, dimostrando ai soci prestigiatori di aver appreso trucchi ed iniziato il proprio cammino nel mondo dell’inganno e dell’illusione, gli allievi saranno ammessi a frequentare il circolo.

"Le dieci lezioni saranno tenute dai maghi soci - spiega Giorgio Barbero, presidente di Blink Circolo Magico - da professionisti del settore e da alcuni “ospiti” speciali. Si propongono di abbracciare le principali tecniche e discipline dell’arte magica, partendo dalla “messa in scena”, ovvero dal modo di porsi, comunicare ed esibirsi davanti ad un pubblico. Si spazierà, poi, dalla cartomagia alla magia da scena, dal mentalismo alla magia per bambini, dalla storia al close-up ovvero, la magia ravvicinata, da tavolo, capace di ingannare anche gli occhi più attenti. Come Magister d’eccezione anche quest’anno abbiamo l'onore di avere Arturo il mago, al secolo Corrado Gerbaudo, professionista, grande artista che da anni si esibisce in spettacoli e feste private privilegiando il pubblico di bambini e ragazzi".

"E' per me è un grande onore essere nuovamente magister della sQuola Blink - commenta Corrado Gerbaudo -. La magia è un atto comunicativo fuori dagli schemi, derivante prima di tutto del nostro stupirci. In essa si intersecano sogni, volontà, passione e curiosità. È sorprendente, bizzarra e accattivante. Tutto questo si imparerà guardando con occhi nuovi il mondo!"

Il corso si svolgerà a Dronero per 10 martedì sera (termine il 10 gennaio), dalle ore 21 alle ore 23 circa. Le iscrizioni sono aperte a 10 appassionati dai 16 anni in su informazioni al numero 338/3051364 o sul sito www.blinkcircolomagico.it.

Per la rassegna magica Sim Sala Blink, il prossimo appuntamento sarà invece sabato 12 novembre, alle ore 21, al teatro civico di Busca con Roberto Giobbi. Fra i più illustri ricercatori, saggisti e cultori della magia al mondo, ha all'attivo oltre 40 volumi pubblicati in 6 lingue. Sua anche l'opera specialistica più tradotta nella storia della prestigiazione e dell'illusionismo. Con lo spettacolo "Swiss Made Magic" incanterà il pubblico attraverso i suoi prestigi.