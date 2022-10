Storia, arte e cultura della natura: ai Santi si chiude la 27ª edizione di Castelli Aperti

Martedì si conclude l’edizione 2022 di Castelli Aperti.

La rassegna - sostenuta da Regione Piemonte e dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Luoghi della Cultura - ha compiuto quest’anno il suo ventisettesimo compleanno offrendo come sempre ai tantissimi visitatori giornate all’insegna della storia, dell’arte, della cultura e della natura, aprendo le porte di moltissimi castelli, palazzi nobiliari, musei e parchi del Piemonte.



Questa stagione di Castelli Aperti ha visto, rispetto all’anno 2020 un incremento del 42% dei beni associati al circuito segno inequivocabile di come la rassegna sia sempre di più la rappresentante più autorevole, a livello regionale, dell’immenso patrimonio culturale piemontese.

Il successo di Castelli Aperti è però certamente dovuto al grande impegno di molti, a partire dai proprietari delle dimore storiche, passando per i comuni, gli enti locali arrivando fino ai tanti visitatori appassionati che sono parte attiva e fondamentale del circuito Castelli aperti e a cui è rivolto un dovuto ringraziamento.



Domenica 31 ottobre e martedì 1 novembre sono le ultime due giornate della stagione per godere di alcune delle più belle dimore storiche, castelli e parchi del Piemonte, visitandoli e riscoprendo le tante storie, leggende e bellezze racchiuse in questi luoghi dal sapore magico e antico.

In provincia di Cuneo saranno aperti: