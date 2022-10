Prostituzione in un appartamento a Cuneo, un arresto per sfruttamento. Trovati in casa più di 12 mila euro

Nei giorni scorsi la Squadra Mobile di Cuneo, con l'ausilio degli operatori della Divisione Anticrimine, dell’U.P.G.S.P., della Polizia Scientifica e del Reparto Prevenzione Crimine di Torino, coordinato dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, ha effettuato una serie di servizi di controllo all’interno di bar, appartamenti e night club, sospettati di essere legati al mondo della prostituzione.

Nel tardo pomeriggio di ieri, anche a seguito di diverse segnalazioni, è stata tratta in arresto, in flagranza di reato, una cittadina cinese, ritenuta la presunta responsabile dello sfruttamento della prostituzione in danno di una connazionale. Rinvenuti e sequestrati, all'interno dell'appartamento, nel pieno centro della città, telefoni cellulari e la somma di 12.450 €, in banconote di diverso taglio, presunto profitto dell'attività illecita in argomento.

Inoltre, sono stati controllati 23 veicoli, 95 persone, di cui 23 con precedenti penali, un centro benessere orientale, 4 bar, un night club e una sala giochi, all’interno dei quali sono state riscontrate alcune irregolarità sulle quali seguiranno ulteriori accertamenti