Alle Alpi che si affacciano sul Mediterraneo oltre 4 milioni di euro dal PNRR

Lo scorso settembre il progetto “MARGREEN – Marittime le Alpi che si affacciano sul Mediterraneo” candidato da Unione Montana Valle Stura in qualità di capofila, Unione Montana Alpi Marittime, Comune di Roaschia e Comune di Valdieri è stato approvato tra i progetti delle Green Communities finanziati dal PNRR.



Il progetto sovvenzionato per 4,3 milioni conta un partenariato importante sia a livello amministrativo sia geopolitico: sono infatti 19 i Comuni della Provincia di Cuneo interessati dagli interventi.



Si tratta di un territorio vasto ed eterogeneo che conta tre valichi internazionali (Colle di Tenda, Colle della Maddalena, Colle della Lombarda) e percorso dalla ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza; la presenza del Parco delle Alpi Marittime che gestisce sette siti Natura 2000 e da anni collabora con il Parco Nazionale del Mercantour alla creazione di un Parco Internazionale; cinque centrali idroelettriche di rilevanza nazionale con potenze istallate che superano il 50% delle potenze di tutte le centrali presenti in Provincia di Cuneo.



Oltre agli attuali partner, altri Enti intendono condividere il percorso Green Community: il Comune di Borgo San Dalmazzo, al centro del territorio interessato e recentemente rientrato nell’Unione Montana Valle Stura e il Parco Alpi Marittime, che permea il territorio candidato per oltre il 66% della sua superficie.



La progettazione della candidatura è stata resa possibile grazie al finanziamento della Fondazione CRC nell’ambito del bando “Attrazione Risorse PNRR”. Durante questa prima fase operativa di progetto gli Enti coinvolti si concentreranno sulle prime azioni prioritarie, anche a carattere pilota; successivamente si proseguirà alla fase complementare volta ad una programmazione su un arco quinquennale (2022-2027) alla ricerca sul territorio di altre fonti di finanziamento per complementare la strategia degli interventi.



Le Green Communities sono comunità locali, tra loro coordinate e/o associate, che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono e che saranno finanziate nella realizzazione di piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale. MARGREEN riconosce l’importanza dell’ambiente naturale e si impegna a tutelare le risorse naturali e a valorizzare le competenze al fine di salvaguardare e ricostruire la biodiversità; le azioni di pianificazione e gestione sono realizzate attraverso la partecipazione attiva dei cittadini e delle comunità locali.



Per saperne di più sabato 5 novembre alle 14.30 in occasione di “Acclimatiamoci – Uomo vs natura” nell’Auditorium di Borgo San Dalmazzo si terrà un incontro di presentazione di “MARGREEN – Marittime le Alpi che si affacciano sul Mediterraneo” aperto al pubblico.