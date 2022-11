Con "Raccontar(t)e” a Boves sono protagoniste le opere di Verga

Venerdì 11 novembre alle ore 21, presso l’Auditorium Borelli, va in scena la seconda serata della rassegna “Raccontar(t)e”, serie di incontri con letture interpretate di racconti brevi nati dalla penna di autori famosi, promossa dalla compagnia teatrale “gli Episodi” in collaborazione col Comune di Boves.

In precedenza sono stati portati in scena autori come Guy de Maupassant, Anton Cechov, Edgar Allan Poe, Mark Twain e ora si procede con Giovanni Verga, prolifico autore siciliano, aderente alla corrente del Verismo, di cui è considerato il più autorevole esponente. Giovanni Verga ci ha lasciato molte opere importanti che hanno fatto la storia della letteratura italiana: I Malavoglia, Mastro don Gesualdo, solo per citarne alcuni. Nei suoi scritti si respira un verismo asciutto, rapido, animato da sentimenti autentici e da vivo amore per il paese natio.

Attori: Paolo Borello, Caterina Ciravegna, Massimo Gagliardi, Elide Giordanengo, Germano Giordanengo, Marco Latini, Antonello Longo, Morena Toselli.

Tecnici: Cecilia Baudino, Erio Giordanengo, Mauro Toro.

Regia di Elide Giordanengo.