Mondovì, l'area pedonale in piazza Maggiore e le zone ztl saranno definitive

Le nuove misure adottate per viabilità, orari di accesso in piazza Maggiore a Mondovì e sosta nelle zone adiacenti saranno definitive.

“Le misure non cambieranno” - ha chiarito subito il sindaco, Luca Robaldo, in apertura dell'incontro organizzato ieri, mercoledì 2 novembre, all'Antico Palazzo di Città con la popolazione - “L’obiettivo è apportare un chiarimento e un miglioramento, con elementi di novità anche per quanto riguarda la segnaletica”.

La sperimentazione era iniziata lo scorso anno con l'ex sindaco Adriano in occasione dello spettacolo "Luci a Piazza"; poi la Giunta Robaldo, lo scorso giugno, aveva approvato una delibera che prevedeva la riattivazione delle misure e che è poi stata prorogata fino al 9 novembre.

"Misure necessarie per tutelare il patrimonio, aumentare sicurezza dei pedoni, rendere esaustiva la segnaletica." - ha aggiunto il primo cittadino - "Lavoreremo con la Polizia Locale per intervenire su cosa ancora non funziona: ad esempio i parcheggi selvaggi di auto sotto la chiesa della Missione".

La serata è stata occasione per chiarire la differenza tra le due misure che interesseranno il cuore del rione: zona traffico limitato (ZTL) e area pedonale urbana (APU).

“Piazza Maggiore è un’APU, - ha illustrato Robaldo - quindi è interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, velocipedi e veicoli a servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie. La ztl invece è un'area in cui la circolazione veicolare è limitata a particolari categorie di utenti e veicoli (es. residenti) o ad ore prestabilite."

Come sperimentato negli scosi mesi quindi piazza Maggiore, nella parte soprana e sottana, sarà area pedonale, dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 24 e non più dall e 18, come richiesto dai residenti, mentre sabato e giorni festivi dalle 13 alle 24. Divieto di fermata su tutta piazza Maggiore in orari APU.

Le nuove misure entreranno in vigore nelle prossime settimane, fino a nuovo avviso varrà l'orario attualmente in uso.

Zona Traffico Limitato

permanente in: via Gallo, via Vitozzi, via Pozzo

negli orari dell'APU: via Carassone, via delle Scuole via Grassi di Santa Cristina

Tre display luminosi verranno così attivati: in piazza Maggiore il display indicherà Area Pedonale Urbana, all'inizio di via Vico “Benvenuti a Piazza" e in via delle Scuole ZTL attiva/non attiva.

NUOVA SEGNALETICA E CARTELLONISTICA

Per indicare l'area pedonale urbana e le aree ztl le transenne mobili attualmente in uso saranno sostituite, come anticipavamo, con fioriere mobili, dotate di una sbarra che si aprirà negli orari indicati. Tali dispositivi sono dotati di sensore per rilevare le sirene: si apriranno quindi automaticamente in caso di necessità al passaggio di mezzi di soccorso.

Ne saranno installate due he chiuderanno il transito lato portici sottani e una lato portici soprani provenendo da via Vico.

La serata è stata occasione anche per fare il punto sui parcheggi: in totale al momento sono 621 nel rione. Le nuove misure prevedono l'istituzione di 8 stalli nella parte sottana di piazza Maggiore con disco orario 30 minuti, che andranno a compensare i cinque che verranno rimossi sotto la chiesa della Missione. Saranno individuati 65 nuovi posti riservati ai residenti. In piazza d’Armi saranno installati due posteggi con colonnina ricarica auto elettrica.

All'angolo tra i portici sottani e la funicolare verrà installata una telecamere per verificare il rispetto delle norme. Sul tema, sollevato da alcuni nei mesi passati, su alberi e arredi urbani l'amministrazione ci lavorerà, in base alle risorse disponibili.

Tra gli interventi prioritari, richiesti anche dai residenti, il miglioramento del parco giochi ai giardini del Belvedere e l'illuminazione della torre.