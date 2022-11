La cuneese Giulia Galliano Sacchetto tra i 9 artisti internazionali protagonisti a "MagicMania"

Solo nove artisti selezionati in tutta Europa, con presidente di giuria Jeff McBride, arrivato direttamente da Las Vegas. A partecipare quest'anno a MagicMania anche la cuneese Giulia Galliano Sacchetto.

L’evento si è tenuto lo scorso mese, dal 6 al 9 ottobre, a Riga e ha visto la partecipazione di diversi illusionisti internazionali. Organizzato da Enrico e Dace Pecolli Pezzoli, coppia di illusionisti famosa a livello internazionale per il loro spettacolo di bolle, le sue attività si sono svolte tra il teatro Mystero e l’Olympic Woodoo Casinò.

Il giovedì Jeff Mcbride ha tenuto una conferenza spettacolo, una masterclass per prestigiatori professionisti poi il sabato e uno spettacolo (nel pomeriggio ed alla sera) che ha ripetuto anche la domenica pomeriggio.

Il venerdì sera, si è svolta la competizione presso l’Olympic Woodoo Casinò, che ha appunto visto, fra gli altri, la partecipazione della talentuosa Giulia Galliano Sacchetto.

Classe 1995, ha mosso i suoi primi passi nel mondo della magia nel 2016 presso il Circolo Magico Blink di Dronero. Proprio lì, un anno dopo, ha incontrato Ernesto Planas. Con lui ha approfondito la conoscenza e lo studio della magia e, negli anni successivi, si è presentata in diversi palcoscenici sia nazionali che internazionali, tra cui il Club Magico di Miami e il Club Magico di Medellin. Diversi per lei i riconoscimenti, tra cui il terzo premio ai Busca’s Got Talent 2018, il premio speciale micromagia al Trofeo Arsenio 2018 e il primo premio al Concorso Assokappa 2019.

Un sottofondo musicale ad accompagnare sequenze emozionanti. Ha risaltare di Giulia Galliano Sacchetto a MagicMania sono state la bravura, l'accurata capacità tecnica, la mimica e la gestualità.

"È stata una grandissima emozione" - racconta emozionata - "esibirmi in un contesto del genere, con tanti artisti internazionali. Ed è stato ancora più emozionante quando, dopo lo show, Jeff McBride mi ha detto You were great!".

La passione che ha fatto luce su un bellissimo sogno, che grazie alla tenacia ed alla dedizione si è poi realizzato. Molti sono ancora gli obiettivi di Giulia Galliano Sacchetto, ammirevole la sua grinta: inseguendo la bellezza e trasformandola, con il suo particolare tocco, in magia.