Cuneo, si rinnova il mercato contadino del 'giobia' in corso Giolitti

A partire da giovedì 17 novembre accanto al mercato dei prodotti biologici a kilometro zero (frutta e verdura, pane e carne, miele) saranno realizzate alcune iniziative il cui obbiettivo è supportare il rilancio del mercato come presidio naturale di comunità.



Il Comune di Cuneo, insieme ad alcuni partner territoriali (Associazione Co.Cun e produttori agricoli protagonisti del GioBia) e a due partner tecnici (le cooperative sociali Emmanuele e Momo) ha messo a punto un programma di attività ed eventi: spettacoli di arti performative, laboratori creativi e momenti di convivialità, il cui obbiettivo è sostenere il rilancio del mercato.



La scelta è stata quella di una coprogettazione passo dopo passo, costruita con il territorio con l’obbiettivo di rendere il Gio.Bia, corso Giolitti e le strade limitrofe attrattive per acquisti alimentari improntati al consumo responsabile e alla valorizzazione del tessuto economico locale, protagonista di primo piano del processo attivato.



Gli eventi si svolgeranno in Corso Giolitti angolo Via Meucci.



Si comincia con tre appuntamenti:

- 17 novembre, a partire dalle ore 16.30 | merenda contadina con i prodotti dei produttori locali del Giobia e ITINERE - performance artistica a cura di Cadute dalle nuvole.



- 24 novembre a partire dalle ore 16.30 | Ludobus - giochi e arti circensi, in collaborazione con l'Albero del Macramè, per bambin*, famiglie e tutt*.



- 1 dicembre a partire dalle ore 16.15 | Un mercato di colori con la compagnia il Melarancio: laboratorio per bambini/e 0/6 anni e le loro famiglie. Ritrovo alle ore 16.15 all'asilo nido in via Silvio Pellico e passeggiata fino al Giobia per scoprire i colori dell'autunno (azione all’interno del Bando Cultura 0/6).



Seguiranno altri appuntamenti che si svolgeranno tutti i giovedì!



Periodicamente, il tavolo di coprogettazione che ha dato vita all’iniziativa e ha approvato la prima tranche di programma di eventi si ritroverà in sessioni di lavoro finalizzate a monitorare sia l’andamento degli eventi sia l’emergere di nuovi bisogni, desideri e proposte.



«L’intento – affermano gli organizzatori di ViviAmo il Giobia - non è tanto quello di portare animazione sul territorio ma di generarla, di realizzare cioè un’occupazione positiva degli spazi urbani a partire da chi vive il territorio».



ViviAmo il Gio.Bia è un’azione di sviluppo di Comunità: gli operatori sociali saranno presenti durante gli eventi con l’obbiettivo di coinvolgere la cittadinanza e di mettersi in ascolto di desideri e proposte.



Durante gli eventi sarà inoltre attivo il locale presidio di polizia municipale.