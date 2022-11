Non solo musica antica: A Cuneo arriva Eloise al festival "Modulazioni"

Non solo musica antica e appuntamenti per la fascia 0-6 anni: la prima edizione del festival 'Modulazioni. Musica per ogni tempo' porta a Cuneo anche un'opera per ragazzi contemporanea frutto di una coproduzione che vede in prima linea l'associazione culturale I Musici di Santa Pelagia, la Fondazione Academia Montis Regalis e Maestro Società Cooperativa. Lunedì 21 novembre il teatro Toselli di Cuneo ospiterà la seconda esecuzione italiana di 'Eloise', opera del 1997 del compositore inglese Karl Jenkins, dopo quella andata in scena presso il Teatro Alfieri di Asti il 15 e 16 ottobre scorsi. Due gli spettacoli: quello delle ore 18:30, riservato alle scuole, e quello delle ore 21:00, aperto a tutti (ingresso € 10/ridotto € 8 per le famiglie dei ragazzi che partecipano al concerto suonando o cantando e lettori del settimanale La Guida/gratuito under 10; prenotazione via e-mail a prenotazioni@modulazioni.net fortemente consigliata).



Rappresentata per la prima volta nella affascinante cornice della St James' Church di Holland Park a Londra, con la regia di Elaine Kidd e la direzione musicale di Dominic McGonigal, 'Eloise' è una delle opere più interessanti e fortunate scritte nell’ultimo scorcio del XX secolo. Il libretto di Carol Barratt è liberamente ispirato alla favola 'I cigni selvatici' dei Fratelli Grimm. A portare per la prima volta 'Eloise' in Italia è una coproduzione dell’associazione culturale I Musici di Santa Pelagia, della Fondazione Academia Montis Regalis e di Maestro Società Cooperativa, in collaborazione con l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, l’Amministrazione Comunale di Asti, l’AIAM e con il contributo del Ministero della Cultura (MIC), della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del Piemonte e della Fondazione CRT.



La regia è di Maria Paola Viano, molto attiva soprattutto in ambito operistico sia in Italia sia all’estero, con particolare interesse per la produzione degli autori contemporanei. Le scene e i costumi sono opera degli allievi e delle allieve dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, in particolare del Corso di scenografia teatrale (docente Massimo Voghera), del Corso di costume per lo spettacolo (docente Giovanna Fiorentini) e del Corso di tecniche sartoriali per il costume (docente Gigliola Vinci). La direzione musicale è invece affidata a Maurizio Fornero, cembalista di statura europea e fondatore dell’ensemble di strumenti originali I Musici di Santa Pelagia, con i quali ha tenuto numerosi concerti sia in Italia sia all’estero e ha registrato diversi dischi di grande interesse distribuiti sul mercato internazionale.



Ad accompagnare i cantanti solisti e il coro ci sarà un’orchestra di ventiquattro elementi, interamente formata da musicisti professionisti, tra i quali parecchi docenti delle scuole di musica di Asti, Mondovì e Busca. Coinvolti nella messa in scena circa settanta ragazze e ragazzi del Civico Istituto di Musica “Giuseppe Verdi” di Asti, della Scuola Comunale di Musica di Mondovì e dell’Istituto “Antonio Vivaldi” di Busca, questi ultimi gestiti dalla Fondazione Academia Montis Regalis. Tra i protagonisti Chiara Giambona nel ruolo di Eloise, Margherita Scaramuzzino nei panni di Volhek, Ingrid Kuribayashi nella parte della Nurse (Governante) e Anna Araghi e Mario Rossetti come Queen e King.



Eloise Lunedì 21 novembre, ore 21:00, Teatro Toselli, via Teatro Giovanni Toselli 9, Cuneo. Ingresso € 10/ridotto € 8 per le famiglie dei ragazzi che partecipano al concerto suonando o cantando e lettori del settimanale La Guida/gratuito under 10; prenotazione via e-mail a prenotazioni@modulazioni.net fortemente consigliata



